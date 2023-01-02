تزفيت عدد من الشوارع بطريقة عشوائية يثير ضجة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكثر من ثلاث سنوات، و ساكنة البيضاء تعيش في مدينة تعيش على إيقاع الفوضى و الصخب بسبب الأشغال المنتشرة في كل حذب و صوب بالمدينة، أشغال لم يكتب لها النهاية لحدود الساعة.

شوارع حفرها أضحت أكثر من “الزفت” الذي يملؤها، و طرقات تحولت لخراب بسبب مخلفات الأشغال و معها حركية السير التي لا تتوقف بالمدينة الأضخم و الأكثر كثافة في المملكة.

استبشر البيضاويون خيرا بأن مدينتهم ستنعم بالهدوء بعد أن بدأت مظاهر إعادة تزفيت الطرقات تبرز للواجهة، قبل أن يتفاجؤوا بكون عملية التزفيت تطبعها العشوائية في كثير من الشوارع خاصة بشارع محمد السادس الذي عانى و ما يزال من تبعات الأشغال المستمرة حتى الحين و غيره كثير.

تزفيت بعض المقاطع الطرقية بالدار البيضاء تشوبه العشوائية و الأمر لا يحتاج لخبرة تقنية و لا مختبرات جودة، فيكفي أن تمر بسيارتك بالقرب من “دار التوزاني” كمثال واحد من كثير، لتتيقن بأن شيئا ما غير طبيعي، و بأن ما انتظره البيضاويون طويلا ما يزال مجرد حلم قد يحتاج لغضبة مسؤول كبير و لربما زيارة ملكية ليتحمل كل مسؤوليته و ليحاسب كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام مقابل هاته المهزلة التي كتب علينا أن نتعايش معها في هاته المدينة، و سنعود لاحقا لتفاصيل الموضوع بشكل مدقق.

*الصورة من الأرشيف

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