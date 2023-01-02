بعد غياب لأكثر من 3 سنوات.. الإعلامية مريم سعيد تعود ل”انستغرام”

هبة بريس - وكالات

بعد غياب دام ما يقارب 3 سنوات، بعد ارتباط اسمها بقضية “حمزة مون بيبي”، عادت الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج “ET بالعربي” السابقة، للظهور مجدداً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وذلك بمناسبة رأس السنة.

ونشرت مريم سعيدة منشوراً على شكل صورة، عبر حسابها في إنستغرام، تقدّمت من خلالها بتهنئة متابعيها بدخول سنة جديدة، دون نشر صورة خاصة لها.

وقالت الإعلامية المغربية في منشورها الجديد الذي كتبته باللغة الإنجليزية، بما معناه: “أتمنى أن يجلب العام الجديد آمالاً جديدة، ووعوداً جديدة وأسباباً جديدة للاحتفال بالوجود في الحياة، سنة سعيدة”.

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