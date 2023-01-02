بعد غياب لأكثر من 3 سنوات.. الإعلامية مريم سعيد تعود ل”انستغرام”

2023-01-02 / 09:58
0
هبة بريس - وكالات

بعد غياب دام ما يقارب 3 سنوات، بعد ارتباط اسمها بقضية “حمزة مون بيبي”، عادت الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج “ET بالعربي” السابقة، للظهور مجدداً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وذلك بمناسبة رأس السنة.

ونشرت مريم سعيدة منشوراً على شكل صورة، عبر حسابها في إنستغرام، تقدّمت من خلالها بتهنئة متابعيها بدخول سنة جديدة، دون نشر صورة خاصة لها.

وقالت الإعلامية المغربية في منشورها الجديد الذي كتبته باللغة الإنجليزية، بما معناه: “أتمنى أن يجلب العام الجديد آمالاً جديدة، ووعوداً جديدة وأسباباً جديدة للاحتفال بالوجود في الحياة، سنة سعيدة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يؤديان العمرة

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يؤديان العمرة

2023-01-02 / 10:46
Photo of الفنان المغربي “عبد الرؤوف” يرحل إلى دار البقاء

الفنان المغربي “عبد الرؤوف” يرحل إلى دار البقاء

2023-01-02 / 09:16
Photo of من جديد..حسام حبيب يفند إشاعة تعنيفه لشيرين ببيروت

من جديد..حسام حبيب يفند إشاعة تعنيفه لشيرين ببيروت

2022-12-31 / 17:11
Photo of بسبب احتفاله بهدف فرنسا.. مغاربة يحرجون جمال دبوز من جديد

بسبب احتفاله بهدف فرنسا.. مغاربة يحرجون جمال دبوز من…

2022-12-31 / 14:45
Photo of في نهاية 2022.. فرح الفاسي لوالدها الراحل:”فراقك أصعب إحساس عشته في حياتي”

في نهاية 2022.. فرح الفاسي لوالدها الراحل:”فراقك أصعب إحساس…

2022-12-31 / 11:43
Photo of “ديو جديد سيجمعهما”..لقاء شرين و فضل شاكر يلهب منصات التواصل الاجتماعي

“ديو جديد سيجمعهما”..لقاء شرين و فضل شاكر يلهب منصات…

2022-12-31 / 10:20
Photo of عرض “عبدلينو” لمخرجه هشام عيوش في هذا التاريخ

عرض “عبدلينو” لمخرجه هشام عيوش في هذا التاريخ

2022-12-30 / 17:00
Photo of سعد لمجرد عن حفله بمصر: “مش هنساه في حياتي أبدا”

سعد لمجرد عن حفله بمصر: “مش هنساه في حياتي…

2022-12-30 / 14:52
Photo of ناقدان مغربيان يفوزان بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

ناقدان مغربيان يفوزان بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

2022-12-29 / 22:39
Photo of محكمة الأسرة بمراكش تقضي بطلاق دنيا بطمة و محمد الترك

محكمة الأسرة بمراكش تقضي بطلاق دنيا بطمة و محمد…

2022-12-29 / 14:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق