أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

2023-01-02 / 09:44
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هبة بريس

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمدا السادس، أمس الأحد، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي، السيد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

بعد حضور مراسم تنصيب رئيس الدولة البرازيلي الجديد ونائبه، جيرالدو خوسي رودريغيز دي ألكمين فيلهو ، التي ن ظمت في مقر الكونغرس، تم استقبال السيد أخنوش بقصر بلانالتو ، مقر السلطة التنفيذية، من قبل الرئيس لولا دا سيلفا ونائبه.

وفاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية في 30 أكتوبر الماضي، بنسبة 50.9 بالمائة من الأصوات، بفارق 1.8 نقطة مئوية عن الرئيس السابق جاير بولسونارو (49.1 بالمائة).

وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد لولا داسيلفا، بمناسبة انتخابه، معربا جلالته عن “اعتزازه بما يطبع العلاقات المغربية البرازيلية من صداقة متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات”، ومؤكدا حرص جلالته القوي على العمل سويا مع السيد لولا داسيلفا “من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين البلدين”.

وكان السيد لولا دا سيلفا قد سبق له وتولى رئاسة جمهورية البرازيل بين عامي 2003 و 2010.

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