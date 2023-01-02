الفنان المغربي “عبد الرؤوف” يرحل إلى دار البقاء

2023-01-02 / 09:16
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هبة بريس - القسم الفني

انتقل إلى رحمة ربه في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، الفنان المغربي القدير عبد الرحيم التونسي المعروف ب”عبد الرؤوف”.

وأعلن ابن الراحل، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن وفاة والده.

هذا ويعد الفنان الراحل من أبرز الممثلين الكوميديين المغاربة الذي قدم أعمالا فنية مهمة أحبها وتابعها الكبير والصغير لعقود عديدة.

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‫30 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون ..
    تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته ..
    أصدق التعازي والمواساة لأسرتيه الصغيرة والكبيرة ..

  2. لقد امتع عدة أجيال والاسر المغربية بكوميده الرائع وكن يتذوقه الصغير والكبير والكل كان يحبه لقد ترك حزنا شديدا في قلوبنا كان شمعة مضيئة والآن تنطفئ وياخذه الموت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..

  3. إنا لله و إنا إليه راجعون
    اللهم ارحمه واغفر له و اعفو عنه .
    عزائنا لأهله و ذويه و للمغاربة كافة في فقدان هذا الفذ في الفن المسرحي والتلفزيوني و السينمائي.

  5. خالص التعازي والمواساة لأسرته و أهله و لكل عاءلته الفنية و لجمهوره العريض نسأل الله أن يرحمته برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه

  6. لقد فقد المغرب علما من اعلام المسرح الكوميدي البناء انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه و ارحم موتى المسلمين

  7. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
    قد افرح و أسعد كل الاجيال ورسم على كل الوجوه ابتسامات لا تعوض و لا تنسى .
    رحمه الله و رزق اهله الصبر

  10. ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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