الفنان المغربي “عبد الرؤوف” يرحل إلى دار البقاء

هبة بريس - القسم الفني

انتقل إلى رحمة ربه في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، الفنان المغربي القدير عبد الرحيم التونسي المعروف ب”عبد الرؤوف”.

وأعلن ابن الراحل، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن وفاة والده.

هذا ويعد الفنان الراحل من أبرز الممثلين الكوميديين المغاربة الذي قدم أعمالا فنية مهمة أحبها وتابعها الكبير والصغير لعقود عديدة.

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