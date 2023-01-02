الفنان المغربي “عبد الرؤوف” يرحل إلى دار البقاء

2023-01-02 / 09:16
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هبة بريس - القسم الفني

انتقل إلى رحمة ربه في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، الفنان المغربي القدير عبد الرحيم التونسي المعروف ب”عبد الرؤوف”.

وأعلن ابن الراحل، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن وفاة والده.

هذا ويعد الفنان الراحل من أبرز الممثلين الكوميديين المغاربة الذي قدم أعمالا فنية مهمة أحبها وتابعها الكبير والصغير لعقود عديدة.

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‫30 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون ..
    تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته ..
    أصدق التعازي والمواساة لأسرتيه الصغيرة والكبيرة ..

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الفنان التونسي يعد من ابرز الأسماء التي بصمت على الساحة الفنية..

  13. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ؛ فنانا مقتدر ..

  14. ترك بصمة رائعة جدا ومشرفة للمسرح والتمثيل ولكن للاسف الشديد الموت خطفه ولا هروب منها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..

  15. كان فنانا كبير وكان يتقن التمثيل الكوميدي الرائع رحمك الله يا سيد عبد الرؤوف وغفر الله لك وادخلك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..

  16. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم عبد الرؤوف تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.. إن لله وإن إليه راجعون..

  17. وداعاً أيها الفنان الرائع أظهرت للمسرح والتمثيل صورة ممتميزة وتركت البصمة رحم الله واسكنك الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  18. اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب..

  19. كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  20. اللهم ارزق اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب..

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