طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بالأطلس، والريف، والجنوب الشرقي. وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة أحيانا بالمنطقة الشرقية والشمال الغربي مع قطرات متفرقة بمنطقة طنجة، فضلا عن تناثر الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و04 درجات بالأطلس، وما بين 00 و 08 درجات بالريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف أو ستبقى كما هي.

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