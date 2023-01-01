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كرواتيا تعلن انضمامها رسميا إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو”

2023-01-01 / 23:13
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هبة بريس- وكالات

أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم السبت، انضمام البلاد إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو” ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

وأعلنت الحكومة الكرواتية -في بيان- أنه ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة “شنغن”، على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم 26 مارس/آذار المقبل.

وفي السياق نفسه، ستنضم كرواتيا أيضا إلى منطقة اليورو اعتبارا من مطلع عام 2023، وهو ما يعني تحولها من العملة المحلية (كونا) إلى اليورو، حسب البيان.

ومن المتوقع لانضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن أن يسهم في تحسين اقتصاد البلاد، ويزيد من قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

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