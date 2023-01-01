فرنسا تبدأ فرض فحوصات كورونا على الوافدين من الصين

2023-01-01 / 22:46
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هبة بريس- وكالات

بدأت فرنسا الأحد إجراء فحوصات للركاب الوافدين من الصين لرصد متحورات كوفيد المحتملة كما أعلن وزير الصحة فرنسوا براون.

وقال الوزير في مطار شارل ديغول بشمال باريس “هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول أراضينا وانما هي رقابة علمية أكثر تتيح لنا تحديداً التحقق من المتحورات الجديدة”.

وأضاف “هي متحورات أوميكرون حاليا في الصين” مشيرا الى أنه ستكون هناك “مناقشة على المستوى الأوروبي خلال الأسبوع لمواءمة هذا النموذج” من الفحوصات.

اعتباراً من الأحد، سيتعين على الوافدين من الصين وضع كمامة وأن يكونوا مستعدين للخضوع لفحص عند الوصول والذي سيتم اجراؤه بشكل عشوائي.

ثم اعتباراً من الخميس سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر.

بذلك تنضم فرنسا الى دول أخرى بينها بريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة في فرض فحوصات عند الوصول من الصين، بعد أربعة أسابيع على قيام بكين بإلغاء سياسة “صفر كوفيد” التي كانت تشمل فرض إغلاق واجراء فحوصات جماعية.

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