إيطاليا :الغموض يلف وفاة مغربي كان على متن دراجة هوائية في حادثة سير مميتة

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مواطن مغربي مصرعه إثر حادث مميت نتج عن اصطدام دراجته هوائية من قبل سائق إيطالي خمسيني يقود سيارة رباعية الدفع.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحادثة التي تعرض خلالها المواطن المغربي الذي كان على متن دراجة الهوائية للدهس، وقعت فجر اليوم، بمنطقة إيبولي على مستوى الطريق السريع ” سانتا سيسيليا“ فيما أسبابها لا تزال مجهولة، إذ فقد المهاجر المغربي ، السيطرة على مقود الدراجة، وأصيب بجروح خطيرة. وأوضحت نفس المصادر أن الضحية فارق الحياة فوراً، رغم تدخل فرقة الإسعاف بكل تلاوينها.

وفتحت المصالح الأمنية بأمر من النقيب” إيمانويل تانزيلي ” تحقيقا في الموضوع، لمعرفة أسباب الوفاة، بناء على تعليمات المدعي العام ، في حين تم نقل المتوفى إلى مستودع الأموات في انتظار تسليمه إلى عائلته بعد إنهاء الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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