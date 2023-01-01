ترقية والي أمن طنجة بالنيابة من رتبة عميد اقليمي الى مراقب عام
أشرت المديرية العامة للأمن الوطني على عدد من الترقيات برسم سنة 2022، والتي استفاد منها حوالي عشرة آلاف من نساء ورجال الأمن الوطني الذين ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك على صعيد المملكة.
ومن بين الأسماء التي استفادت من الترقية والي أمن طنجة بالنيابة، عبد الكبير فرح الذي تمت ترقيته من رتبة عميد اقليمي الى مراقب عام ، وذلك نظير خبرة وتدرج في عدد من مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للامن الوطني.
جدير بالذكر، أن 6326 شرطية وشرطيا قد استفادوا من هذه الترقيةت ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، في ظل العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.
3 تعليقات
بداية نشر العدد عبر وسائل الاعلام يعتبر افشاءا للسر المهني؛ وعليه محاكمة من سربه الى غير المؤسسات المعنية بالموظفين. ثانيا مع النظام الجديد؛صارت الترقيات تعتمد المحاباة والقرابة العائلية؛ وللمزيد من الايضاحات على الحموشي النبش في ارشيف الترقيات؛ والسلام على من اتبع الهدى!
فعلا اتفق مع صاحب التعليق ١ فالأمر لايعدو ان يكون عملية تجميل لا اقل ولا اكثر إضافة لتفشي المحابا ة والتزلف للرؤساء هناك مرضى المهنة في الشرطة لم يلتفت اليهم المسؤولون مما كرس مشاكل اجتماعية ومادية خطيرة ..اين الظدي من هؤلاء ضحايا الامراض المهنية والامراض المزمنة لم تتظ ترقيتهم لعقود…اين تخليق المهنة اين حقوق هؤلاء…انشري هبة بريس
مازالت دار لقمان على حالها واكثر ..إضافة للتزلف من الرؤساء والمحاباة ..نجد كثير من مرضى مهنة الشرطة لم يستفيدواةلعقود من الترقية…فهو إقصاء ممنهج..واصبخنا امام معايير مجحفة واصبحنا نترحم على المدراء السابقين…انشري هبة بريس