ترقية والي أمن طنجة بالنيابة من رتبة عميد اقليمي الى مراقب عام

هبة بريس - مكتب طنجة

أشرت المديرية العامة للأمن الوطني على عدد من الترقيات برسم سنة 2022، والتي استفاد منها حوالي عشرة آلاف من نساء ورجال الأمن الوطني الذين ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك على صعيد المملكة.

ومن بين الأسماء التي استفادت من الترقية والي أمن طنجة بالنيابة، عبد الكبير فرح الذي تمت ترقيته من رتبة عميد اقليمي الى مراقب عام ، وذلك نظير خبرة وتدرج في عدد من مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للامن الوطني.

جدير بالذكر، أن 6326 شرطية وشرطيا قد استفادوا من هذه الترقيةت ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني.

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، في ظل العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.

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