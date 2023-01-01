بوفال واوناحي

أنجي يكرم الثنائي المغربي المتألق أوناحي وبوفال

2023-01-01 / 21:12
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هبة بريس - وكالات

كرم نادي أنجي الفرنسي ثنائي المنتخب المغربي عز الدين أوناحي وسفيان بوفال ومنحهما تذكارا خاصا بعد التألق المبهر في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب “ريموند كوبا” معقل أنجيه لحساب الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي بخسارة أصحاب الأرض 1-2.

وقبيل انطلاق المباراة حرص سعيد شعبان رئيس أنجيه على تكريم اللاعبين أوناحي وبوفال، إذ أهدى كلا منهما كأسا رمزية يتوسطها شعار كأس العالم 2022، وسط تصفيق حار من الجماهير، بحسب موقع “آر إم سي سبورت” (RMCSport) الفرنسي.

ولم يشارك اللاعبان في هذه المباراة، ولم يكونا ضمن القائمة التي استدعاها مدرب أنجيه لمواجهة لوريان، حيث اكتفى بوفال وأوناحي بمتابعة زملائهما من المدرجات.

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‫10 تعليقات

  10. كل الأماني الصادقة و الخالصة بالتوفيق و النجاح و مزيد من العطاء و التألق لهذين اللاعبين الراءعين في كل شيء

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