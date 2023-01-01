لولا داسيلفا

رسميا.. تنصيب لولا داسيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

2023-01-01 / 20:50
0
هبة بريس - وكالات

بشكل رسمي، تم الأحد تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيسا للبرازيل، للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس.

ويخلف لولا (77 عاما) الرئيس اليميني جايير بولسونارو، الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. وكان لولا هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.

وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برازيليا، بعد تهديدات من أنصار سلفه بولسونارو بارتكاب أعمال عنف.

وبعد أداء اليمين الدستورية، توجه لولا لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.

وتغلب لولا (77 عاما) بفارق ضئيل على بولسونارو في أكتوبر ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة، وبعدما أمضى عاما ونصف في السجن في اتهامات فساد أُسقطت لاحقا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس ..انقاذ 108 مهاجر من “مركب موت” ليلة رأس السنة

تونس ..انقاذ 108 مهاجر من “مركب موت” ليلة رأس…

2023-01-01 / 20:17
Photo of الصومال ..20 قتــ..ـيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

الصومال ..20 قتــ..ـيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

2023-01-01 / 19:29
Photo of توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب…

2023-01-01 / 19:01
Photo of وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل البريطانية عبر المانش في 2022

وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى…

2023-01-01 / 18:26
Photo of إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية

إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:56
Photo of الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:29
Photo of سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

2023-01-01 / 16:06
Photo of ليبيا : انتشال 18 ج__ثة من مقبرة جماعية في سرت

ليبيا : انتشال 18 ج__ثة من مقبرة جماعية في…

2023-01-01 / 15:31
Photo of “دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

“دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

2023-01-01 / 13:17
Photo of إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية

إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية

2023-01-01 / 12:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق