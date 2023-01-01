ورش التغطية الصحية ..رئيس الحكومة يحل للمرة السادسة في جلسة مساءلة بمجلس المستشارين
هبة بريس - الرباط
ينتظر أن يحل عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة، على مجلس المستشارين في العاشر من شهر يناير من السنة الجديدة 2023 ، في جلسة مساءلة شهرية بغية تقديم أجوبة تتعلق بالسياسات العامة .
ويعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يناير ، جلسة مساءلة مخصصة للأسئلة الشهرية حول “ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية” بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش .
وكان رئيس الحكومة قد حل على مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية) خمس مرات حيث ينتظر ان تكون جلسة العاشر من شهر يناير سادس جلسة يحضرها رئيس الحكومة .
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