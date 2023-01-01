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تونس ..انقاذ 108 مهاجر من “مركب موت” ليلة رأس السنة

2023-01-01 / 20:17
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي إحباط 6 محاولات للهجرة غير النظامية، وإنقاذ 108 مهاجرين من الغرق ليلة رأس السنة.

وأوضحت الإدارة التونسية في بيان أن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و1 يناير 2023 من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 108 مهاجرا”، بحسب ما نقله موقع “نسمة” المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أن “94 من المهاجرين، كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، فيما كانت البقية، من التونسيين، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر”.

وكشف البيان عن حجز السلطات لمراكب ومحركات بحرية، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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‫8 تعليقات

  2. إنها فعلا قوارب الاهانة و المدلة للحكام الديكتاتوريين الذين استأثروا بكل شيء و تركوا شعوبهم تحت خط الفقر فشردوهم و أفقروهم ..

  3. انه جور الحكام في بلاد الإسلام ففروا الى بلاد الكفر حيث العدل والامن ..

  4. فلينظر المسؤولين لهذه المأساة ام هم صم بكم لا يعرفون.رحم الله من توفي منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل..

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