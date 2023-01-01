الصومال ..20 قتــ..ـيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

هبة بريس - وكالات

قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا في اشتباكات مستمرة منذ عدة أيام بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بلدة لاس عانود في “أرض الصومال”.

وأرض الصومال أو صوماليلاند هي كيان سياسي انشق عن الصومال ويعمل بحكم الأمر الواقع كدولة ذات سيادة، ولكن لا يعترف بها أي بلد في العالم.

منذ أكثر من أسبوع، تقاتل الشرطة والجيش المحتجين في لاس عانود، وهي بلدة تقع في شرق أرض الصومال المتنازع عليها مع بونتلاند المجاورة.

وقال محمد فرح الطبيب بمستشفى لاس عانود العامة لرويترز إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، مضيفا أنه رأى جثث الضحايا حيث تم إحضارها إلى المستشفى.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0