سخان الماء يُـ..ـنهي حياة ثلاثة أطفال إخوة ببنجرير

هبة بريس - مراكش

استيقظت مدينة بنجرير، اليوم الأحد على وقع مأساة وفاة 3 أطفال من أسرة واحدة،اختناقا جراء تسرب غاز البوتان المنبعث من سخان مائي أثناء استحمامهم.

وبحسب مصادر محلية ، فان الأمر يتعلق بثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وتسع سنوات ، لفظوا أنفاسهم الاخيرة متأثرين باستنشاق غاز “البوتان “فيما نجا الوالدان .

وقد جرى نقل الأب والأم على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة ابن جرير،حيث تم وضعهما تحت العناية المركزة في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية للكشف عن أسباب وحيثيات الواقعة المؤلمة .

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