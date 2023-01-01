سخان الماء يُـ..ـنهي حياة ثلاثة أطفال إخوة ببنجرير
هبة بريس - مراكش
استيقظت مدينة بنجرير، اليوم الأحد على وقع مأساة وفاة 3 أطفال من أسرة واحدة،اختناقا جراء تسرب غاز البوتان المنبعث من سخان مائي أثناء استحمامهم.
وبحسب مصادر محلية ، فان الأمر يتعلق بثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وتسع سنوات ، لفظوا أنفاسهم الاخيرة متأثرين باستنشاق غاز “البوتان “فيما نجا الوالدان .
وقد جرى نقل الأب والأم على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة ابن جرير،حيث تم وضعهما تحت العناية المركزة في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية للكشف عن أسباب وحيثيات الواقعة المؤلمة .
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20 تعليقات
اللهم أغفر لهم وارحمهم وجعل مثواهم الجنه
لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم الصبر والسلوان
لا حول ولا قوة إلا بالله
إنا لله و انا اليه راجعون البقاء لله
اللهم أغفر لهم وارحمهم واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقه عذاب 🤲 وأنت على ذلك قدير 🤲
ربنا يصبر اهلهم وذويهم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
ربنا يرحمهم ويغفر لهم ونحتسبهم شهداء في الجنه ويصبر اهلهم وذويهم على فراقهم
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ولاإله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب ويلهم اهليهم الصبر والسلوان يارب العالمين
الله يرحمهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ويصبر اهلهم
اللهم يرحمهم برحمته الواسعة ويصبر اهلهم وذويهم الصبر والسلوان يارب العالمين
اللهم اغفر لهم وارحمهم وجعل مثواهم الجنه
اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مثواهم الجنه
لا حول ولا قوة إلا بالله ويصبر إليهم ربنا ويجعل الحنه مثواهم
لهم الرحمة والمغفرة ولاهلهم وزويهم الصبر وحسن العزاء
اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مثواه الجنه
اللهم اغفر لهم ؤارحمهم واجعل قبره روضه من رياض الجنه
ألبقاء الله وحده
اللهم ارحمهم وصبر اهلهم وذويهم اللهم امين
اللهم ارحمهم رحمة واسغه والهم ذويهم الصبر والسلوان
لاحول ولاقوة الا بالله ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم
اللهم ارحمهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان..
ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويعفو عنهم شهداء باذن الله ويصبر ذويهم