قبل الشروع في الانتاج..لقاءات تحسيسية مع فلاحي المناطق المعنية بزراعة “القنب الهندي “
عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سلسلة لقاءات مع الفلاحين بالأقاليم المعنية والمحددة في الحسيمة، وشفشاون، وتاونات، لتحسيسهم حول زراعة وإنتاج وتسويق القنب الهندي لأغراض مشروعة.
وبحسب تصريح لرضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي لموقع “الاذاعة والتلفزة المغربية “، قال ان هذا اللقاءات التحسيسية التي تعقدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مع الفلاحين تُعتبر مبادرة هامة لتحسيسهم وتهيئتهم للتعامل مع القانون الجديد المتعلق بالزراعة والإنتاج المشروع للقنب الهندي.
وأضاف المتحدث ذاته ، إن هذه اللقاءات التي ستُغطي جميع الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، والتي يحضر كل منها حوالي 200 فلاح من كل منطقة، تساهم في رفع اللبس عند كثير منهم حول مزاولة الأنشطة المرتبطة بهذا النشاط في إطار القانون الجديد، على مستوى جميع المراحل من الزراعة إلى السويق والتصدير.
12 تعليقات
…و دائما في إطار إعادة هيكلة المغرب الاخضر
الجمعيات يديو الربح كامل
و الفلاح تقتلوه. واحد سولهم يلا الزريعة ما عطاتش قاليه شغلك هداك اش ندير لك المهم تخلص الزريعة نتجت ولا ما نتجت
واش بصاح هادشي غايبداو تقنين
استغفر الله،تقنين وتشريع الحرام،،سيهلككم الله لكثرة معصيكم
مخططاتهم الشيطانية لسنوات القادمة
ان يسير العالم في اتجاه تلاثة دوائر
1 دائرة الالحاد
2 دائرة الشذوذ والعلاقة المثلية لهدم علاقة الاسرة المبنية على الرجل والمراة
3 تقنين الحشيش والمخدرات
إذا كنت فالمغرب فلا تستغرب
الاستراتيجية مدروسة منذ زمان مع رجال المافيا والدخل يكون بيد المخزن والشعب يموت
في مناطق زراعة هذه النيتة هناك هجرات جماعية ولاسيما الشباب بعد ذهاب كبار السن ستصبح المنطقة فارغة
وهل يجوز شرعا غرس وبيع المخدرات وكل ما يذهب العقل
المخدرات بالوثائق،🤗🤗🤗🤗
نعم يجيب تشجيع تقنين المخدرات والالحاد والمثلية هدا برنامج الدولة للعشريين سنة القادمة
وابنادم ولا كايزرع ماطشة كايخرج ليه قنب هندي 🤔