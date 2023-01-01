قبل الشروع في الانتاج..لقاءات تحسيسية مع فلاحي المناطق المعنية بزراعة “القنب الهندي “

2023-01-01 / 18:48
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هبة بريس - الرباط

عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سلسلة لقاءات مع الفلاحين بالأقاليم المعنية والمحددة في الحسيمة، وشفشاون، وتاونات، لتحسيسهم حول زراعة وإنتاج وتسويق القنب الهندي لأغراض مشروعة.

وبحسب تصريح لرضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي لموقع “الاذاعة والتلفزة المغربية “، قال ان هذا اللقاءات التحسيسية التي تعقدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مع الفلاحين تُعتبر مبادرة هامة لتحسيسهم وتهيئتهم للتعامل مع القانون الجديد المتعلق بالزراعة والإنتاج المشروع للقنب الهندي.

وأضاف المتحدث ذاته ، إن هذه اللقاءات التي ستُغطي جميع الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، والتي يحضر كل منها حوالي 200 فلاح من كل منطقة، تساهم في رفع اللبس عند كثير منهم حول مزاولة الأنشطة المرتبطة بهذا النشاط في إطار القانون الجديد، على مستوى جميع المراحل من الزراعة إلى السويق والتصدير.

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‫12 تعليقات

  2. الجمعيات يديو الربح كامل
    و الفلاح تقتلوه. واحد سولهم يلا الزريعة ما عطاتش قاليه شغلك هداك اش ندير لك المهم تخلص الزريعة نتجت ولا ما نتجت

  5. مخططاتهم الشيطانية لسنوات القادمة
    ان يسير العالم في اتجاه تلاثة دوائر
    1 دائرة الالحاد
    2 دائرة الشذوذ والعلاقة المثلية لهدم علاقة الاسرة المبنية على الرجل والمراة
    3 تقنين الحشيش والمخدرات

  7. الاستراتيجية مدروسة منذ زمان مع رجال المافيا والدخل يكون بيد المخزن والشعب يموت

  8. في مناطق زراعة هذه النيتة هناك هجرات جماعية ولاسيما الشباب بعد ذهاب كبار السن ستصبح المنطقة فارغة

  11. نعم يجيب تشجيع تقنين المخدرات والالحاد والمثلية هدا برنامج الدولة للعشريين سنة القادمة

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