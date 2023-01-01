قبل الشروع في الانتاج..لقاءات تحسيسية مع فلاحي المناطق المعنية بزراعة “القنب الهندي “

هبة بريس - الرباط

عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سلسلة لقاءات مع الفلاحين بالأقاليم المعنية والمحددة في الحسيمة، وشفشاون، وتاونات، لتحسيسهم حول زراعة وإنتاج وتسويق القنب الهندي لأغراض مشروعة.

وبحسب تصريح لرضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي لموقع “الاذاعة والتلفزة المغربية “، قال ان هذا اللقاءات التحسيسية التي تعقدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مع الفلاحين تُعتبر مبادرة هامة لتحسيسهم وتهيئتهم للتعامل مع القانون الجديد المتعلق بالزراعة والإنتاج المشروع للقنب الهندي.

وأضاف المتحدث ذاته ، إن هذه اللقاءات التي ستُغطي جميع الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، والتي يحضر كل منها حوالي 200 فلاح من كل منطقة، تساهم في رفع اللبس عند كثير منهم حول مزاولة الأنشطة المرتبطة بهذا النشاط في إطار القانون الجديد، على مستوى جميع المراحل من الزراعة إلى السويق والتصدير.

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