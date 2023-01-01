شفشاون ..سكتة قلبية تنهي حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم

2023-01-01 / 18:35
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هبة بريس - شفشاون

أنهت سكتة قلبية مفاجئة حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم، بملعب القرب بمنطقة الجبهة بإقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية ، فقد سقط الضحية مغشيا عليه بشكل مفاجئ قبل أن يفارق الحياة داخل الملعب الذي كان يحتضن مباراة لكرة القدم بالمنطقة المذكورة .

وقد جرى نقل جثة الشاب نحو مستودع الاموات بمستشفى شفشاون الاقليمي في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة الأليمة.

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‫17 تعليقات

  2. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و اجعل قبره روضة من رياض الجنة و ثبته عند السؤال يا رب و نقول للعائلة عظم الله اجركم و احسن عزاءكم لله ما اعطى و لله ما اخذ

  3. ربي يرحمو و يصبر اهلو ويرحم جميع موتنا و موتى المؤمنين يا رب العالمين 😔

  4. اللهم اغفر له و ارحمه ، اللهم ثبته عند السؤال ، إنا لله و إنا إليه راجعون .

  5. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون

  6. اللهم اغفر له و ارحمه ، اللهم ثبته عند السؤال ، إنا لله و إنا إليه راجعون .

  8. انا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمك ويجعلك في جنات النعيم كل من عليها فاني والبقاء لله

  12. إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله يا رب ارحمه برحمتك الواسعة و أجعل قبره روضة من رياض الجنة

  13. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
    ان لله وانا اليه راجعون 😭
    ربي يرحمو في الجنة ان شاء🤲

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