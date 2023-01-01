شفشاون ..سكتة قلبية تنهي حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم

هبة بريس - شفشاون

أنهت سكتة قلبية مفاجئة حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم، بملعب القرب بمنطقة الجبهة بإقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية ، فقد سقط الضحية مغشيا عليه بشكل مفاجئ قبل أن يفارق الحياة داخل الملعب الذي كان يحتضن مباراة لكرة القدم بالمنطقة المذكورة .

وقد جرى نقل جثة الشاب نحو مستودع الاموات بمستشفى شفشاون الاقليمي في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة الأليمة.

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