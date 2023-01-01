شفشاون ..سكتة قلبية تنهي حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم
هبة بريس - شفشاون
أنهت سكتة قلبية مفاجئة حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم، بملعب القرب بمنطقة الجبهة بإقليم شفشاون .
وبحسب مصادر محلية ، فقد سقط الضحية مغشيا عليه بشكل مفاجئ قبل أن يفارق الحياة داخل الملعب الذي كان يحتضن مباراة لكرة القدم بالمنطقة المذكورة .
وقد جرى نقل جثة الشاب نحو مستودع الاموات بمستشفى شفشاون الاقليمي في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة الأليمة.
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17 تعليقات
ربي يرحمو واجعله من اهل الجنة ويصبر اهله يارب العالمين
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و اجعل قبره روضة من رياض الجنة و ثبته عند السؤال يا رب و نقول للعائلة عظم الله اجركم و احسن عزاءكم لله ما اعطى و لله ما اخذ
ربي يرحمو و يصبر اهلو ويرحم جميع موتنا و موتى المؤمنين يا رب العالمين 😔
اللهم اغفر له و ارحمه ، اللهم ثبته عند السؤال ، إنا لله و إنا إليه راجعون .
اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم اغفر له و ارحمه ، اللهم ثبته عند السؤال ، إنا لله و إنا إليه راجعون .
ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته أن شاء الله يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمك ويجعلك في جنات النعيم كل من عليها فاني والبقاء لله
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة ، و كل الاموات إنشاء الله يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، ربي يرحمو
ربي يرحمه ويجعل الجنة مثواه ان شاء الله
إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله يا رب ارحمه برحمتك الواسعة و أجعل قبره روضة من رياض الجنة
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
ان لله وانا اليه راجعون 😭
ربي يرحمو في الجنة ان شاء🤲
ربي يرحمه ويغفر له من كل ذنب،ويجعل مقامه روضة من رياض الجنة.
ربي يرحمو يجعلو في الجنة يارب
ربي يرحمو يجعلو في الجنة يارب
ربي يرحم ويجعل مؤواه الجنة ربي يجعل قبر روضة من رياض الجنة