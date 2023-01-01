وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل البريطانية عبر المانش في 2022

هبة بريس - وكالات

استنادا إلى حسابات وكالة الأنباء الفرنسية المستمدة من أرقام وزارة الدفاع البريطانية، في العام 2022، قام 45756 مهاجرا بعبور خطير لأحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مقابل 28526 عملية عبور مماثلة في العام 2021، وهو ما مثل حينها رقما قياسيا.

وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة كان يحدث في الصيف، في 22 غشت الماضي تم تسجيل عدد عبور يومي قياسي من المهاجرين بلغ 1295، فقد شهد شهر ديسمبر الماضي وصول 1745 مهاجرا.

هذا، وفي 14 ديسمبر، غرق قارب صغير كان يقل عشرات المهاجرين من فرنسا. لقي أربعة منهم حتفهم، وهم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، وكان يمكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، فقد تم إنقاذ 39 آخرين بفضل قارب صيد كان بالقرب من مكان الحادثة.

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