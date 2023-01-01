رغم التعزيزات الأمنية..عشرات المغاربة يحاولون التسلل الى مليلية المحتلة ليلة “البوناني “
هبة بريس - الناظور
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور، على تويتر أن عشرات المهاجرين المغاربة حاولوا ليلة رأس السنة التسلل إلى جيب مليلية المحتل عبر مدينة الناظور .
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “عشرات الشباب المغاربة حاولوا التسلل” إلى مليلية شمال المغرب عبر نقطة الناظور و”رغم الانتشار الأمني نجح بعضهم في التسلل” إلى الجيب.
و استنفرت السلطات المحلية والأمنية مختلف أجهزتها، ليلة رأس السنة لمنع تدفق المهاجرين نحو معابر سبتة ومليلية المحتلتين في ليلة رأس السنة ، عبر دوريات لرصد تحركات المهاجرين الأفارقة في محيط المكان.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
8 تعليقات
لماذا لحد الآن لم يجدوا حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء يا حكومة ؟؟؟؟
يجب على السلطات الإسبانية مع تنسيق السلطات المغربية بمساعدة هؤلاء المهاجرين الغير الشرعين والماساة التي يعيشها للتسلل إلى مليلية المحتلة ..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازلنا نعيش هذه المأساة التي يعاني منها المهاجرين الغير الشرعين إما عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين أو تسلل عبر الجدار ملصق بالخيوط كهربائية وكل هذا من أجل لقمة العيش حسبنا الله ونعم الوكيل….
البطالة هي المسبب الرئيسي الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين لهذا يجب على الحكومة وضع مخطط إيجابي لتفادي ظاهرة الهجرة السرية..
الحكومة المغربية هي المسبب الرئيسي في مايحصل لهؤلاء الأطفال القاصرين وشباب وكذالك نساء ولحد الآن لازال نسمع أخبار مخزنة وأليمة وفاة المهاجرين الغير الشرعين الذين اقتحموا مليلية المحتلة بطرق غير شرعية. ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
لو وجدوا خيرا في البلاد لما قاموا بتضحية أنفسهم إلى التهلكة ….
إنها الحياة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا سيما المعيشة القاسية والزيادات المهولة والانخفاض الأجور والمعاشات هم المسببين في ارتفاع ظاهرة الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب.. وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
يجب تغيير واصلاح جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالمغرب حتى لا يفكرون ابنائنا بالهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحون بانفسهم إلى التهلكة..