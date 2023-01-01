رغم التعزيزات الأمنية..عشرات المغاربة يحاولون التسلل الى مليلية المحتلة ليلة “البوناني “

2023-01-01 / 18:23
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هبة بريس - الناظور

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور، على تويتر أن عشرات المهاجرين المغاربة حاولوا ليلة رأس السنة التسلل إلى جيب مليلية المحتل عبر مدينة الناظور .

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “عشرات الشباب المغاربة حاولوا التسلل” إلى مليلية شمال المغرب عبر نقطة الناظور و”رغم الانتشار الأمني نجح بعضهم في التسلل” إلى الجيب.

و استنفرت السلطات المحلية والأمنية مختلف أجهزتها، ليلة رأس السنة لمنع تدفق المهاجرين نحو معابر سبتة ومليلية المحتلتين في ليلة رأس السنة ، عبر دوريات لرصد تحركات المهاجرين الأفارقة في محيط المكان.

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