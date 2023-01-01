سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

هبة بريس _ وكالات

اعتقلت السلطات التونسية، الخميس، 6 أشخاص، من ضمنهم القارئ الكويتي محمود الرفاعي؛ بسبب تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة قفصة، جنوب غربي البلاد، ووجهت لهم تهما تتعلق بالإرهاب.

وفي السياق، قالت حنان الخميري، محامية الرفاعي، إن النيابة العامة في قفصة أحالت القارئ الكويتي وأشخاصا آخرين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتهم إرهابية.

وأضافت أنّ حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من عدة جهات لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، من طرف مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويُشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة، واعتادوا تنظيمَ هذه المسابقة في السنوات الفارطة، وفق تأكيدها.

وأوضحت الخميري أنّ موكليها -وهم منظّمو المسابقة- أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنّهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص المتمثل في قاعة أفراح، والقبض عليهم، وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ومحمود الرفاعي من قارئي القرآن الكريم في دولة الكويت، وحاصل على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى العاشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي أقيمت برعاية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بمسجد الدولة الكبير.

وحصل على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، من الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي، عضو مجمع المصحف بالمدينة المنورة.

كما حصل أيضاً على إجازة برواية حفص من طريق الطيبة من الشيخ محمد أبورواش، مدير إدارة مراقبة النص في مجمع المصحف، وحالياً يدرس القراءات السبع. كما أن لديه دورات كثيرة في تصحيح التلاوة في وزارة الأوقاف الكويتية، وسبق له الإشراف على مسابقات حفظ القرآن في تونس.

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