كوفيد-19 .. تسجيل 15 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 60 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و867 ألف و879 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و627 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و892 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و94 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و610 حالة ، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و908 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (7) والداخلة وادي الذهب (3)، ومراكش آسفي (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1) وكلميم واد نون (1) بني ملال خنيفرة (1)، وجهة الشرق (

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