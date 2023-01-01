A person walks near a floral tribute to the late Brazilian soccer legend Pele, in front of Santos city hall, Sao Paulo state, Brazil December 31, 2022. REUTERS/Diego Vara

والدة بيليه لا تعلم بوفاته

2023-01-01 / 15:21
0
هبة بريس _ وكالات

كشفت شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، الذي فارق الحياة الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ82 عاما، أن والدته البالغة من العمر 100 عام لم تعلم شيئا عن وفاة ابنها بالسرطان حتى الآن.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن شقيقة بيليه، الوحيدة المتبقية على قيد الحياة، ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، والتي ترعى والدتها، لم تبلغها بالخبر، رغم أنه من المخطط إقامة الجنازة الاثنين.

وأشارت تقارير إلى أن منزل والدته، سيلسيت، يقع على الطريق الذي خطط له منظمو الجنازة قبل دفن نجمة كرة القدم في مثواه الأخير.

واحتفل نجم كرة القدم بعيد ميلاد والدته المائة الأخير، بنشر صورة لهما معا على حسابه على إنستغرام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فتح تحقيق مع داني ألفيس في إسبانيا..

فتح تحقيق مع داني ألفيس في إسبانيا..

2023-01-01 / 14:53
Photo of اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبات في حق أندية

اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبات في حق أندية

2023-01-01 / 14:42
Photo of إسبانيول يفرض التعادل على مستضيفه برشلونة

إسبانيول يفرض التعادل على مستضيفه برشلونة

2023-01-01 / 11:10
Photo of قمصان رونالدو نفدت في ساعة واحدة بالسعودية.. وهذا ثمنها

قمصان رونالدو نفدت في ساعة واحدة بالسعودية.. وهذا ثمنها

2023-01-01 / 09:14
Photo of معاقبة 5 أندية مغربية بسبب الشهب النارية

معاقبة 5 أندية مغربية بسبب الشهب النارية

2022-12-31 / 22:22
Photo of أبرزها ملحمة الأسود في المونديال وذهبية البقالي.. 8 إنجازات كبيرة حققتها الرياضة المغربية في سنة 2022

أبرزها ملحمة الأسود في المونديال وذهبية البقالي.. 8 إنجازات…

2022-12-31 / 19:24
Photo of الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان

الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع…

2022-12-31 / 11:31
Photo of نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

2022-12-30 / 22:45
Photo of رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة

رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة

2022-12-30 / 22:34
Photo of البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

2022-12-30 / 21:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق