والدة بيليه لا تعلم بوفاته

هبة بريس _ وكالات

كشفت شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، الذي فارق الحياة الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ82 عاما، أن والدته البالغة من العمر 100 عام لم تعلم شيئا عن وفاة ابنها بالسرطان حتى الآن.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن شقيقة بيليه، الوحيدة المتبقية على قيد الحياة، ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، والتي ترعى والدتها، لم تبلغها بالخبر، رغم أنه من المخطط إقامة الجنازة الاثنين.

وأشارت تقارير إلى أن منزل والدته، سيلسيت، يقع على الطريق الذي خطط له منظمو الجنازة قبل دفن نجمة كرة القدم في مثواه الأخير.

واحتفل نجم كرة القدم بعيد ميلاد والدته المائة الأخير، بنشر صورة لهما معا على حسابه على إنستغرام.

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