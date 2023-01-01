فتح تحقيق مع داني ألفيس في إسبانيا..

2023-01-01 / 14:53
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هبة بريس

خضع داني ألفيس، لاعب المنتخب البرازيلي ونادي بوماس أونام المكسيكي، لتحقيق من قِبل الشرطة الإسبانية، بتهمة التحرش داخل ملهى في مدينة برشلونة.

وبحسب صحيفة “ABC” الإسبانية، فإن الشرطة فتحت تحقيقا مع ألفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة بملهى ليلي في برشلونة في 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن المقربين من اللاعب البرازيلي أنكروا ما حدث، وأكدوا أن ألفيس قضى وقتا قصيرا داخل النادي، ولم يحدث أي شيء على الإطلاق.

وتابعت الصحيفة، بأنه بعد واقعة داني ألفيس، فقد تم نقل الفتاة وأصدقائها إلى مركز شرطة قريب للإدلاء بأقوالهم، وكذلك تقديم شكوى ضد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا.

وكان ألفيس شارك برفقة منتخب البرازيل في كأس العالم “قطر 2022″، حيث أُقصيت بلاده من دور الثمانية بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

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