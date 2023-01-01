أكادير : الأمن والدرك ينجحان في تأمين الدخول لسنة الجديدة 2023

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجحت مصالح الأمن الولائي و القيادة الجهوية الدرك الملكي بمساعدة السلطات المحلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، من تأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية والدخول لعام جديد 2023.

وكانت كل المصالح الأمنية تحت إشراف والي الجهة ” حجي” قد أمنت بشكل جيد إحتفالات ليلة أمس، ولم تسجل أي مظاهر إجرامية لافتة للانتباه، سوى توقيف عدد من دوي السلوكيات الشادة، او مخالفات سير، بسبب التجفيف المسبق لمنابع الاجرام بعدد من الأقاليم ومدن جهة سوس ماسة.

على مستوى المدن بالجهة التي تدبرها مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية، شكل التنسيق المحكم من تكثيف الدوريات الأمنية لليلة أمس السبت – الاحد، كما تم تخصيص لوجستيك مادي وبشري، من أجل تنفيذ المهام الموكولة، من مراقبة الطرق من والى مدينة أكادير، عبر خلق سدود قضائية، وتشديد المراقبة على المحاور الحساسة من فنادق ومطاعم وكورنيش المدينة، كما تم تمت مباشرة عملية التنقيط بحثا عن الفارين من العدالة أو دوي السوابق القضائية، خلق دوريات بالاحياء الهامشية للمدينة، بعد توقيف عدد من الجانحين، كما أن الاشتغال المبكر في نهج الاستراتيجية الامنية، ساهم للحد من ولوج جانحين بوسط المدينة.

كما ركزت المصالح الأمنية المختصة بالسير والجولان، على الصبيب من السيارات منذ عشية أمس حتى الساعات الاولى من صباح اليوم، عبر أهم المحاور والمدارات الطرقية، وهو ما خلق انسيابية جيدة في حركة السير التي عرفت دروتها منتصف ليلة أمس السبت – الأحد، بسبب مغادرة المحتفلين برأس السنة.، رغم تسجيل بعض الحوادث الطفيفة .

بالمجالات القروية بأقاليم الجهة وكذلك على مستوى مداخل المدن، ركزت القيادة الجهوية للدرك، على خلق سدود قضائية بمختلف الطرق الوطنية وكذلك حتى الإقليمية والجهوية، وهو ما ساهم في الحد من ولوج الجانحين للمدن، كما ساهمت دوريات القوات المساعدة والسلطات المحلية، في تأمين عدد من النقط المحورية، خصوصا بمناطق هامشية، لسد الخصاص في العالم القروي.

كما دشنت مصالح الدرك الملكي دوريات مكثفة ليلة أمس السبت على جل النقط ( السوداء) من أجل محاصرة مروجي الخمور ” ماء الحياة” الذين ينعشون تجارتهم في مثل هذه المناسبات.

وفي حصيلة نهائية، لم تسجل أي مظاهر للشغب، او اعتراض السبيل في المناطق الهامشية، مما ساهم في نجاح تأمين الدخول للسنة الجديدة .

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