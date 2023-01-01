واشنطن بوست…المغرب وجهة سياحية ل 2023

هبة بريس _ الرباط

يرى خبراء السياحة والسفر أن العام 2023 سوف يشهد مزيدا من الزخم مع استمرار التعافي من جائحة فيروس كورونا، ورغبة الكثير من الناس في قضاء إجازاتهم خارج مدنهم وبلدانهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”

وبحسب التقرير فإن الكثير من الوجهات سوف تكون مقصدا للراغبين في الاستجمام واقتناص لحظات جميلة من متعة السفر والترحال.

ومن بين تلك الوجهات الجاذبة ينصح الخبراء بالسفر إلى المغرب لما له من ه المقومات التي تدفع السياح إلى زيارته

ومن المتوقع أن يكون المغرب نقطة جذب سياحية هامة للأميركيين الراغبين في السفر إلى المنطقة العربية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “إنتربيد ترافيل”، جيمس ثورنتون، عن أمله في استمرار “الشعبية لا تصدق” للمغرب في العام 2023، وذلك نظرًا للزيادة في الرحلات الجوية” إلى ذلك البلد العربي.

وتابع: “سوف يحظى السياح هناك بتجارب رائعة على مدى أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين”.

وتثني نائبة رئيسة قسم الخبرات في الشركة، ليز بودرو، على كلام ثورنتون، مؤكدة أن السفر إلى المغرب قد شهد زيادة بنسبة 53 بالمائة في الحجوزات المسبقة مقارنة بالعام 2022.

وكان المغرب قد احتل المرتبة الثامنة في قائمة أشهر 17 وجهة سياحية في العالم في العام 2023، وفقاً للموقع الدولي “ترافل أويتس” المتخصص في السفر والسياحة.

واستند الموقع في تصنيفه المتقدم للمغرب إلى الموقع الجغرافي للبلاد والقريب من أوروبا، بالإضافة إلى جاذبية الشواطئ والطعام التقليدي.

وقال الموقع إن المملكة موطن لأسواق التوابل والأبواب المزخرفة وأنواع عدة من الأكلات المحلية (الطواجين)، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المساجد.

وأوضح أن “الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ميسورة التكلفة، وهي على بُعد رحلة قصيرة بالعبّارة من إسبانيا”.

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