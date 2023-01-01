فوزي لقجع … دعك من سفاسيف الأمور لقد أصبحت مرادفا للوطن .

سعيد سونا - باحث في الفكر المعاصرة

يزدحم الكلام بدواخلنا عندما نعجز عن التعبير ، نعم الجملة صحيحة ، خصوصا إذا كنا بصدد الخوض في أمر جلل … فالوطنية الحقيقية ، تتطلب التجرد والانصهار في المنظومة واغتيال الذاتية في صدورنا ، فهناك شعرة بين النصح والتدخل .. فاحذر أن تقطعها ! … إن الحلم ليس ماتراه في نومك ، بل هو الذي يمنعك من النوم ،،، والصدق في العمل هو عمود الدين وركن الأدب وأصل المروءة … والأشخاص فرص ، ليس هناك شخص متاح للأبد ….

فوزي القجع المدخن الأول في العالم !!! الذي حرق جسده من أجل خدمة بلده ، هو الرجل العنيد صاحب العقل الاستراتيجي ، مهندس صحوة الكرة المغربية …. فالرجل قبل المونديال ليس نفس الشخص بعد المونديال ، لقد كان رجلا يجتهد يصيب ويخطأ ، أما الآن أصبح رجل دولة بما تحمل الكلمة من حمولة كبيرة ، وانضم لنادي رموز بناء الدولة المغربية الحديثة ، من الباب الكبير ، بل أصبح مرادفا للوطن ولهذا لم يعد لابن بركان هامش للخطأ ، فقد أصبح مطوقا بثقة ملكية مطلقة ، وحب مغربي وعربي وعالمي ، جعل الجميع يطالب باستنساخه ، لأن زمن العباقرة الذي يخدمون الوطن قد ارتد وانتكس …. وحتى لانبخس حقوق الناس سنعود للسياق ، الذي جعل من الرجل ظاهرة شدت انتباه العالم ….

فوزي وجد أن ” الطرقات مضاءة بشكل جيد، لكن الجميع تائه.” كما قال ليو تولستوي … لذلك ناضل لتهشيم الأصنام التي استقوت داخل نفوس المغاربة ، فبدأها بالغرينتا والوطنية الصادقة ، مرورا بحزمة من القرارات الاستراتجية ، لإنقاذ الكرة المغربية من السكتة القلبية ، وصول إلى تلك الدموع اللذيذة التي بللت وجهه بعدما انتصرنا على اسبانيا….. دموعك غالية أيها الغالي ، قاومت كافحت خططت فبكيت ، وجعلت الكرة المغربية في أحسن رواق ، بعدما عبدت لهم الطريق لتكون سالكة للأجيال القادمة ، بفضل فلسفتك العلمية الدقيقة ، التي لاتترك فروجا للشيطان ليتسلل إليها…

تقول الحكمة الشعبية “اللي بغا كمح العولة يحرثه فالشولة ” … وكذلك فعل فوزي القجع ، استفاق باكر ، واسثمر مضمون الرسالة الملكية ، التي بعث بها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة ، سنة 2004 وثمنها دستور المملكة ، لتكون الذروة في مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا، والذي حسم الأمر، واعتبر الرياضة رافعة اقتصادية للتنمية ، ولحسن حظنا في كرة القدم ، كان لدينا رجل مهيأ لرفع الرهان … نعم لقد كانت جل البنية التحتية المتواجد حاليا ، نتيجة ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2010 ، لكن فوزي لقجع قام بتسويق هذا المنتوج وأجرأته عبر ترصيده ببنى تحتية عالمية ، والدفع بالأندية لترك الهواية والانخراط في هاته الدينامية المباركة ، والتي سخر فيها فوزي لقجع كل السبل التي تجعل المغرب يفتخر ببطولة محترفة ، تشرف تاريخه الكروي ، الأمر الذي جعل الأندية المغربية تحقق جميع الألقاب إفريقيا، مع مكاتفة هذا المعطى بالتنقيب على المواهب التي تمارس خارج الوطن … ضف إلى ذلك تقوية كرة القدم النسوية ، وجعل الرياضة المدرسية في قلب السياسة الرياضية للمملكة …

أما ذروة هذا المسار العلمي ، كانت تلك الملحمة الكروية التي أدهشت العالم بقطر ، وعضدت العمل الجبار الذي قام به فوزي القجع ، فالرجل له اليقين، بأن مايفصل العزيمة والهزيمة حرف واحد فقط لكنه يغير إتجاه الحياة ،،،، لقجع يدرك أن مونديال قطر قذف كرة القدم الوطنية من الدبلوماسية الموازية ، إلى صلب الدبلوماسية الرسمية للمملكة، لعل شظايا هذا الإنجاز تصيب كل القطاعات التي يعول عليها الدولة المغربية ، لكي تصبح المملكة قوة اقتصادية تعود بالنفع على كل القطاعات التنموية والاجتماعية …

ومن أجل كل هذا وذاك ، يجب على رئيس جامعة الكرة ، أن يستوعب المكانة التي أصبح عليها الآن، والتي لاتسمح بالكولسة ، والإصطفاف وراء من يريدون بطولة فاسدة ، متحكم في نتائجها… لا لا لا … أكيد ستستحيي من الآن أن تنخرط في سفاسيف الأمور لأنك أصبحت مرادفا للوطن ، ورمزا من رموزه الكبار ، بعدما اخترت كل ماستصعب من قبل ، فالمغرب الآن في صلب صنع القرار الكروي في الفيفا والكاف…

أخي فوزي التزم الصمت وطلق الخرجات الإعلامية الشعبوية ، فللصمت صوت عال ، فهو يجعله صاحبه يشتغل أكثر مما يتكلم ….

فوزي الرجل الذي استقدمته العقول الراجحة ، وأمنت بجودته ، وهو القادم من بركان مضجع الرجولة والكفاءات ، فرغم تعرضه في الأول إلى الكثير من التنمر ، والتبشير بفشله ، لكنه أسكت الجميع ، وأعطى درسا لكل المشككين، في عبقرية ساكنة الجهة الشرقية ، الأمر الذي يجعلنا نطالب بحقنا في المسار التنموي الذي تشهده بلادنا بقيادة مولانا الإمام دام له العز والتمكين ، لأن الإبداع يوجد في الهامش كما قال غرامشي …

لن ينسى المغاربة ، صنيع لقجع وهو يترك عائلته في عيد الأضحى، ليذهب للدفاع عن حق الوداد في لقب رابطة الابطال ، وهي خصلة لم تكن في الذين سبقوه …. ولن ننسى الرجل “كزناسني” حر وهو يثور في وجه الحكم القطري ، الذي تحامل على المنتخب في مقابلة الترتيب في المونديال ….

إن رجل الدولة الذي نتحدث عليه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

– الاستقامة الشخصية والنزاهة المشهود بها.

– القدرة على التفكير المنهجي المنظم والتفكير الإستراتيجي وإنتاج الأفكار والحلول والمبادرات.

– الاهتمام والإنجاز المشهود له في الشأن العام، وتقديمه له على شأنه ومصالحه الخاصة.

– «الكاريزما» والحضور الدائم في المشهد العام.

ــ امتلاك رؤية مستقبلية واضحة وجادة في أحد مجالات الشأن العام.

– الانفتاح والتواصل مع أبناء مجتمعه من كافة الطوائف، وامتلاك قاعدة علاقات عامة متنوعة غير مؤدلجة، حيث هو موظف عام خادم للمجتمع كله وليس لحزب أو طائفة معينة، فهو ابن وأجير الشعب، والمحاسب عن الشعب.

– امتلاك عقل وفكر سياسي عام لا ديني فقط، وتجاري خاص.

– امتلاك خيال سياسي قادر على رؤية المشهد والمشاركة فيه.

– القدرات الإدارية والقيادية القادرة على حسن إدارة واستثمار الموارد المتاحة من البشر والأموال والمعرفة لتحقيق أهداف المجتمع

– من هو فوزي لقجع ؟

فوزي لقجع هو الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالحكومة المغربية.

تم تعيين لقجع في أكتوبر 2021، بعد أن شغل منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ 2014. إبن بركان من عائلة محافظة …

ولد فوزي لقجع سنة 1970 بمدينة بركان شرق المملكة المغربية، ترعرع وسط أسرة محافظة، مكونة من ثلاثة إخوة وأم ربة بيت، والده عمل في التدريس، قبل أن ينهي مساره الوظيفي مفتشاً متقاعداً، واستمر فوزي في مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه، حيث حصل على شهادة البكالوريا، في شعبة العلوم التجريبية، سنة 1988، ليلتحق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حيث تخرج بشهادة مهندس زراعي، والتحق بوزارة الفلاحة، قبل أن يكمل دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة، وفي تلك اللحظة لم تكن علاقته بكرة القدم تتجاوز الإعجاب والهواية فقط.

لقجع في وزارة المالية

وظف فوزي لقجع مهارته الكبيرة في التسيير بالعمل في المفتشية العامة للمالية، ثم انتقل ليعمل كرئيس لشعبة المجالات الإدارية سنة 2000 لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية بعد ان قضى سبع سنوات في قسم الزراعة والمقاصة، و في يناير 2010، عين في منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية، وهي التجربة التي اكتسب منها لقجع خبرات التسيير التي جسدها في مشوار في عالم كرة القدم.

دخول عالم “المستديرة” رئيسا لنهضة بركان

في 2009 كان لقجع جاهزا لبداية رحلته في كرة القدم، وبدأ بصعود سلم النجاج تدريجيا، حيث نصب رئيسا لنادي نهضة بركان، وقام بإعادة هيكلة شاملة في الفريق وقام ببنائه على أسس متينة واستغرق موسمين فقط قبل أن يحقق النادي الصعود إلى القسم الأول بعد غياب طويل، حيث عمل كثيرا على كافة التفاصيل الإدارية للنادي والفئات الشبانية وركز على الجانب المالي لكي يتفادى الفريق الدخول في متاهات مستقبلا، وطيلة 4 سنوات اكتسب خبرة كافية في مجال كرة القدم أضافها إلى سنواته في مجال التسيير المالي والإداري بأعلى الهيئات الحكومية بالبلاد.

لقجع أصغر رئيس في تاريخ الجامعة

بعد التجربة الناجحة رئيسا لنادي نهضة بركان، انتخب لقجع كأصغر رئيس في تاريخ الجامعة المغربية لكرة القدم، وذلك في 11 نوفمبر 2013، ليكون الرئيس رقم 16 الذي يتقلد المنصب وخلف علي الفاسي الفهري، ليبدأ لقجع رحلة جديدة لإصلاح الكرة المغربية وتجسيد أفكاره الاستثنائية فوق أرض الواقع، حيث كان انتخابه أحد تجليات العهد الجديد، وعودة الجامعة إلى حظيرة التسيير المدني، وبدأ معها نجاح كبير وقرارات حاسمة للمضي قدما في مشروع الاحتراف وإزالة كثير من العيوب التي تشوب المشهد الكروي في المغرب.

مهندس صحوة الكرة المغربية على كافة الأصعدة

خلال السنوات السبع الماضية، شهدت الكرة المغربية تطورا كبيرا على كافة المستويات، بفضل العمل الكبير الذي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعلى رأسها فوزي لقجع، حيث نجحت المغرب في ظرف قياسي بتطوير بنياته التحتية الكروية لينافس بلدان أوروبية، حيث أصبح يتوفر على أحد أجمل ثلاثة مراكز تدريب في العالم، حسب ما صرح به رئيس “الفيفا” شخصيا خلال زيارة له الرباط، وتوفير 20 ملعب ذو عشب وجودة من مستوى عالمي جاهزين لأي تظاهرة عالمية وقارية، إضافة إلى بناء وتجهيز 200 ملعب جديد بالعشب الإصطناعي، بكافة جهات المملكة، وهذا يعود بشكل خاص إلى إستراتيجية الجامعة لتطوير الكرة بشكل عام، حتى وأن الكرة النسوية بدورها نالت حظها من الإهتمام ضمن مخططات لقجع، حيث صنفت البطولة المغربية الأفضل قاريا.

العودة إلى المونديال بعد غياب 20 عاما

في عهد لقجع تحقق أبرز إنجاز للكرة المنتخب منذ 1998، ويتعلق الأمر بالتأهل إلى كاس العالم في روسيا 2018، بعد تخطيط وهيكلة ناجحة على مستوى المنتخب الأول، بداية بتعيين المدرب الخبير في إفريقيا هيرفي رونار، ثم المرور لإقناع العديد من المواهب والنجوم الناشطة في أقوى الدوريات الأوروبية لتقمص ألوان “اسود الأطلس” وتجسيد انتمائهم وأصولهم إلى المغرب على غرار حكيم زياش، وبعد مسيرة استثنائية في تصفيات كأس العالم نجح المنتخب الوطني في التأهل عن جدارة واستحقاق.

سيطرة المنتخب المحلي على القارة السمراء

من أبرز إنجازات لقجع على رأس الجامعة المغربية هو إعادة الهيبة للكرة المحلية، والتركيز على التكوين وصقل المواهب المغربية ومنحهم كل المؤهلات والإمكانيات لذلك، وبعد عامين من توليه الرئاسة بدأ بقطف ثماره الاستراتيجية التي اعتمد عليها، حيث فاز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا للاعبين المحلييين 2018 في رواندا، بعدما سحق المنتخب النيجيري في النهائي برباعية نظيفة، ثم عاد بعد عامين ليحتفظ بلقبه ويكرر الإنجاز في 2021 بالفوز على غانا في المشهد الختامي، وأصبح المنتخب الوطني المحلي الأفضل في القارة السمراء وهذا يعود إلى التخطيط والعمل لكبير للجامعة من أجل إمداد المنتخب الأول بأفضل اللاعبين والمضي قدما للاعتماد أكثر على المواهب واللاعبين المحليين مستقبلا.

بخطى ثابتة نحو الاحتراف

في عهد لقجع أصبحت المغرب أول بلد في إفريقيا تستخدم تقنية “الفار” في البطولة الإحترافية بدرجتيها الأولى والثانية، وهي البطولة الوحيدة في أفريقيا التي توفر حاليا هذه التقنية للدرجة الثانية، وهذا ما جعل لقجع شخصية ملهمة لعدد من القيادات الكروية في القارة الأفريقية بالنظر، لما يقدمه للكرة المغربية والإفريقية، وخلال فترته تمكن الوداد البيضاوي من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وحقق الرجاء البيضاوي كأس الاتحاد الإفريقي، وأيضا فريق القلب بالنسبة له، نهضة أبركان الذي ظفر بلقب كأس “الكاف” 2020 عن جدارة واستحقاق ليصل إلى قمة القارة السمراء بعد رسم له لقجع الطريق نحو الاحتراف والقمة.

لقجع ركيزة أساسية في “الكاف”

انتخب لقجع عضوا في بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد حصوله على 41 صوتا، حيث عمل كثيرا على تعزيز العلاقات بين الجامعة والعديد من الاتحادات الكروية في القارة الأفريقية، بتوقيع اتفاقيات شراكة شملت عدداً من مجالات التعاون لتطوير كرة القدم، وتبادل التجارب للنهوض بالتحكيم، وتكوين الأطر التقنية والإدارية لبناء أسس متينة لكرة القدم التنافسية، وتسخير البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب من أجل استقبال المنتخبات الأفريقية، وتنظيم مباريات ودية بين مختلف فئات المنتخبات، كما امتلكت المغرب دورا أكبر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بفضل عمل لقجع المستمر، وسياسته الرياضية الطموحة، وجهوده التي حسنت إلى حد ما الظروف الاقتصادية للأندية المغربية، كما شغل منصب رئيس لجنة المالية بـ”الكاف”، ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

الوصول إلى “الفيفا” عن جدارة واستحقاق

وبعد مسيرة حافلة وانجازات كبيرة وعمل استثنائي، تم انتخاب لقجع أخيرا عضوا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ممثلا عن قارة إفريقيا، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية، حيث جاءت تزكية لقجع لعضوية مجلس “الفيفا”، بعدما أعلن كل من خير الدين الزطشي، من الجزائر، وغوستافو إيدو، من غينيا الاستوائية، انسحابهما من خوض الانتخابات، ليظفر لقجع بالمنصب الذي يعتبر المستوى التالي من التحديات ومنبرا مناسبا لفتح أبواب واسعة للكرة المغربية من أجل الارتقاء أكثر، إضافة إلى أن هذه التجربة ستعود بالفائدة لسنوات عديدة، وطبعا فإن المسؤولية ستكون أكبر بالعمل في “الفيفا” و”الكاف” وأيضا قيادة الجامعة وتسيير الكرة في البلاد.

– عندما تنبأنا قبل سنتين باستقالة لقجع من نهضة بركان ….

قال ابن خلدون ” إذا دخل الفقيه إلى السياسة أفسدها وأفسدته ” وبما أن المناسبة شرط ، دعونا من باب تداعي النظائر ، نستخدم هاته الآلية التي تفكك فقه النوازل فنقول : ” إذا دخل السياسي إلى الرياضة أفسدها وأفسدته ” …ربما ليس دائما …خصوصا إذا تعلق الأمر بحالات بشرية لم تعدم رصيدها من الإبداع ومن النزاهة …وخصوصا هاته الأخيرة ، لأنه كما تقول العرب ” إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة ” ، لأن الحق لايتجزأ هو كالشمس في كبد النهار ، فالصادق يصل وإن تعثر …

ونحن نبحث عن المدخل العلمي المبني على أرض صلبة ، لمناقشة رجل شغل الناس ، يجب أن نتحلى بالقدر الكافي من المسؤولية والمصداقية وحسن الطوية … حتى نمنح للشخص حقه فيما فعل ، وننتقده بخلفية الناصح المتجرد من الميولات النزاواتية،،،فالأخ فوزي لقجع لم يستمرء في الفساد ، حتى تقودنا شعبويتنا إلى ظلمه وظلم نبل رسالتنا هاته ، هي مجرد ملاحظات تقتني من الماضي سلعته التي لاتفنى، وتناقش الحاضر بحذر شديد ، وتستشرف المستقبل عبر التسلح بالنوايا الحسنة .

لايمكن للعاقلين أن يسمحوا بتسلل أصوات النكوص البدائية ، بينهم ، فيعلو صوت ، من ينكر ثبوت هلال التميز من شرق المملكة ، في شخص الأخ فوزي لقجع ، كما أننا لن نرمي عليه الورود حتى لاتغتصبه مقولة سيدنا علي كرم الله وجهه ” المغفل يصطاد بالمدح ” .

لقد كان السيد فوزي لقجع ، طيلة توليه رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بيت النار ، خصوصا في العشرين يوم الماضية ، حيث تفجرت في وجهه جميع الطابوهات ، التي تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة ، لتجاوزها، وحتى لانمرق من ضرورة الاحتكام إلى السياق ، لابد أن نركع أمام حقائق ، لايقفز عليها إلا جاهل أخذته العزة بجهله، أو بجاحد انتصر للكليشيهات على حساب قناعاته .

ولذلك نقول أن فوزي لقجع ، عانى من الأول ، من حاجز طغيان المركز ، وإقبار الهامش ، فلم يتقبل النافذون في تدبير الفضاءات العمومية ، أن يجعلهم القدر ، أمام رجل ينتمي إلى المغرب العميق ، وإلى جهة نالت مانالت من الإقصاء ، فما بالك إذا كان من مدينة صغيرة الحجم، كبيرة بأبنائها وتاريخها كبركان.

لم يتقبلوه في البداية مديرا لميزانية المغرب ، وزاد استغرابهم عندما أصبح الرجل رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، نظرا للوضع الاعتباري للمؤسسة في الحياة العامة للمغاربة ، ومازاد من أسئلتهم المغلفة، بهاجس فشل الرجل لامحالة ، قيادتهم له كما تقاد الجلحاء إلى القرناء …فما أحلم الله بالظالمين … لكن الرجل أكد مقولة ماركس الخالدة ” إنما يأتي الإبداع من الهامش ” فقد أبان الرجل عن كاريزما طاغية …وإحساس محترم بالمسؤولية …وانطلق بجملة من المرادفات لمفهوم النجاح ، حكمة ، رزانة، لسان مفوه، عقل استراتيجي ، إبداع ، طموح غير محدود …فحقق ماعجز عنه الأولون ، حيث ارتفع منسوب الاحتراف في الكرة المغربية ، من ناحية التجهيزات واللوجستيك، والموارد البشرية ، وبمنظومة قوية ، وبحكامة طرحت على الفاعلين رباعياتها المقدسة :

– اعمال القانون

– تثمين الموارد البشرية

– الشفافية

– ربط المسؤولية بالمحاسبة

فلم يخفى على الجميع أن الرجل تمكن في لحظة فارقة من تكثيف أمال الإصلاح ، عبر الطفرة النوعية في تقوية جل الملاعب المغربية ، وبأفق يسعى لتعميم النفع على المركز كما على مدن المغرب العميق ، وتحسنت الوضعية القانونية والمادية للاعب والاطار المغربي، كما لم يغفل عن البعد الإستراتيجي في كرة القدم ، بتمثين الجبهة الداخلية للكرة المغربية ، عبر تمنيع الذات المغربية بالاشتغال على التكوين الذي يقترب إلى النفس الطويل ، ويستعيذ بالله من هشاشة الصبر .

فكانت النتيجة بلجاء، واضحة ، حيث تحسنت نتائج المنتخبات المغربية ، والأندية المغربية ، لكن يبقى الإنجاز الذي أصفق له وانا اكتب ، الإختراق الخرافي لفوزي القجع، لحصن الكاف ، وتهشيم أضلع كل الأصنام التي تجبرت على الأفارقة وعلى حلم المغاربة بفارس يحمي لهم حقوقهم وينافح عنها ، فحدث ذلك من خلال نيابته لرئيس الكاف، بل الأكثر من ذلك أصبحت شخصية فوزي لقجع المسكونة بالرأس المال الطموح، وبالغريزة الاقتصادية التي تستكين، الرجل الأول في الكرة الإفريقية، نظرا لضعف حيلة أحمد مدغشقر … وهاته ليست مشكلة لقجع الذي تعامل مع هذا المعطى بمقولة … ماذنب الرياح اذا كان صديقك من ورق ؟؟؟

فوزي لقجع الإطار الذي يمكن أن يخدم بلاده من عدة مضلات، منها وزارة الإقتصاد والمالية ، أو وزارة الشباب والرياضة ، اختار أن يتفرغ لخدمة الكرة المغربية ، باعتبارها رافد من روافد التنمية ، وسلاح فتاك في معارك الدبلوماسية …

إلى هنا يبدو كل شيء جيد ، لكن بإمكان كل هذا الرصيد المحترم لرجل محترم أن يتهاوى ، في لحظة واحدة ، إذا تشبث لقجع بشيئين ، رئاسته لفريق نهضة بركان ، وعضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار …كيف ذلك … إن من إيجابيات ماوقع في لقاء المولودية الوجدية ونهضة بركان ، وما تلاها من أحداث شغب استنكرتها الأنفاس العاقلة في المدينتين، وما حدث في مقابلة نهضة بركان والرجاء ، أنه جعل الرجل بحكمته وجنوحه نحوى المصلحة العليا، يقف على يقينيات جعلته يطلق بعض المؤشرات التي يعنونها الندم المؤسس لقناعات ستتبلور في المستقبل .

انحنى الرجل للعاصفة ، وتم توقيف حكم مقابلة الرجاء وبركان لسنة نافذة من طرف الكاف ، وتبعه إزالة الويكلو لجميع الفرق المغربية ، ومن بينها المولودية الوجدية ، مما نفس من احتقان الشارع المغربي ، بدهاء قل نظيره ، لرجل لن نسمح بأن يضيع من بين أيدينا…

من حق لقجع أن يخدم مسقط رأسه ، ومن حق قبائل بني زناسن أن تستفيد من ابنها البار … لكننا دعونا نقول في هذا المقام … أن مدينة بركان ليست عاقرة ونجاح فريقها لن يتوقف على لقجع … لأن الكرة المغربية تضررت برئاسته للفريق ، فالرجل ضحى أكثر مما استفاد من فترة رئاسته للفريق ، فبعدما وضعه في السكة الصحيحة كفريق مهيكل وتنافسي وقوي، سيبقى الفريق كذلك ، لكن أطلقوا سراح الرجل حتى يكون رئيسا لكل الأندية المغربية ، وبأبا روحيا لجميع الجماهير المغربية ، وبذلك سيفلت الرجل من التعقب والترصد ، وسيفوت الفرصة فيمن يمعنون في إرادة الإغتيال الرمزي لابن المنطقة الشرقية …

وحتى نعضض من أطروحتنا نضع القارئ في الصورة عبر ما يلي :

– بقاء الرجل على رأس فريق نهضة بركان يشوش على صورته كرئيس للجامعة وكقيادي في الكاف كيف ذلك :

– كل نتائج نهضة بركان المحلية والقارية ستكون مشبوهة خصوصا في الحالات التحكيمية ولو كانت غير مقصودة

– تودد الحكام المغاربة والآفارقة لخطب ود لقجع عبر محاباة نهضة بركان ، وقد تجلى ذلك جليا في مقابلة الرجاء ونهضة بركان في كأس الكاف .

– تهافت المستشهرين على فريق نهضة بركان للتقرب من رئيس الجامعة ، ومدير الميزانية بوزارة المالية ، بشكل يضر التنافس الشريف في هذا الجانب .

ولهذا لاحظ الجميع الموقف المحرج الذي وقعت فيه مصلحة كرة القدم المغربية ، عندما تصادم فريقين مغربيين في منافسة قارية ، فعلى التو استقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد الصويري من الجامعة احتجاجا على لقجع ، وانقلب الشارع المغربي على الرجل مما أفرز ذلك التساؤل المخيف الذي كنا نخشاه جميعا ، حيث أن كل المتربصين بالمصلحة العليا لكرة القدم المغربية على الصعيد الأفريقي ، وكل النوايا السيئة التي تسارع الزمن للإطاحة بالرجل خلصت إلى مايلي :

– كل ألسنة الأفارقة توحدت وقالت بصوت عالي ومزعج : اذا كان المغاربة لايثقون في الرجل كيف نثق فيه نحن .

والنتيجة واحدة : سنخسر مصلحة الكرة المغربية على الصعيد الإفريقي في حالة اتساخ مصداقية فوزي لقجع ، مع إمكانية الإطاحة به وهذا ما سيجعلنا نخسر رياضيا وسياسيا على الواجهة السمراء ، فالمغرب مطالب بالتواجد في كل مطابخ القرار الأفريقية .

ودعونا نتسائل من السبب في تفجير كل هاته الموبقات : نجيب وبدون تردد رئاسة السيد فوزي لقجع لفريق النهضة البركانية المحترم .

سيدي المحترم العقلانية تخيرك بين استمرارك في رئاسة نهضة بركان أو خدمة الكرة المغربية .

ثم أنك مطالب بالانسحاب من حزب التجمع الوطني للأحرار ، فحزبك هو الوطن، فإذا اقترنت إسمك ببركان والأحرار ضاع مجدنا ومجدك.

وفي ابانه وحتى في حالة عدم توفيقك وطنيا وأفريقيا يبقى حسبك هاته المقولة التي تهزم اللذات للمجاهد الحكيم سيدي محند ابن عبد الكريم الخطابي ” ليس هناك نجاح أو فشل، انتصار او هزيمة، بل شيء اسمه الواجب , وأنت قمت به قدر استطاعتك ”

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

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