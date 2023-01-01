“دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

2023-01-01 / 13:17
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هبة بريس _ وكالات

يؤدي الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين الدستورية، رئيسا للبرازيل، مساء اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة.

وتتجه الأنظار إلى “الكونغرس” البرازيلي في السادسة مساء بتوقيت “غرينتش” لتأدية لولا دا سيلفا اليمين الدستورية، بعد أيام من تهديدات أطلقها أنصار سلفه اليميني جايير بولسونارو بالقيام بأعمال عنف.

ومن المقرر أن يتوجه لولا بعد ذلك إلى قصر بلانالتو لارتداء الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.

وتغلب لولا (77 عاما) بفارق ضئيل على بولسونارو في تشرين الأول/أكتوبر ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة، وبعدما أمضى عاما ونصف في السجن في اتهامات فساد أُسقطت لاحقا

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