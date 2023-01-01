دول يمكن دخولها بدون فيزا بجواز السفر المغربي

هبة بريس

يتساءل العديد من المغاربة عن الدول التي بإمكانهم السفر إليها بجواز السفر المغربي، فمعرفة الدول المسموح بدخولها بدون فيزا خلال سنة 2023 من الأمور المهمة قبل تحديد الوجهة المراد زيارتها.

مميزات جواز السفر المغربي

بالرغم من أن جواز السفر المغربي يحتل المرتبة الـ82 عالمياً من ناحية قوة جوازات السفر، فإنه بالرغم من ذلك يتيح لحامله الدخول إلى 64 بلداً بدون فيزا للمغاربة خلال سنة 2023.

هذه الدول منها ما يمكن الدخول إليها بالجواز فقط، ومنها ما تطلب التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها، ومنها ما تطلب التأشيرة الإلكترونية.

غير أنه سواء طلبت هذه الدول الفيزا عند الوصول أو طلبت التأشيرة الإلكترونية، فهي أيضاً تعتبر ضمن الدول التي تعفي حاملي الجواز المغربي من الفيزا، ما دام الشخص لا يتوجه الى القنصلية أو السفارة، ويعفى من الملف وكثرة الأوراق والصعود والهبوط.

معلومات حول قوة جواز السفر المغربي

حسب موقع “Henley Passport”، فقد أصبح جواز السفر المغربي يحتل المرتبة الـ82 عالمياً ضمن قائمة أفضل جوازات السفر، وهذا التصنيف مع بداية سنة 2022، بينما يحتل المرتبة الـ8 على الصعيد العربي، إذ تحتل الإمارات وقطر المرتبتين الأولى والثانية.

بينما يحتل جواز السفر المغربي المرتبة الـ18 ضمن قائمة أفضل وأقوى جوازات السفر في القارة الإفريقية.

ما هو مؤشر هينلي؟

توجد العديد المواقع التي تعطي إحصائيات لترتيب جوازات السفر في العالم، أبرزها ما يسمى ب”مؤشر هينلي”.

إذ تعتبر قائمة Henley & Partner واحداً من المؤشرات التي ثم إنشاؤها لتصنيف جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دول دخولها.

يستند هذا المؤشر إلى بيانات التي تقدمها هيئة النقل الجوي الدولي “IATA” ويغطي 199 جواز السفر و 227 وجهة سفر، هذه القائمة يتم تحديثها على مدار السنة.

الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة للمغاربة

دول يمكن الدخول إليها بتأشيرة عند الوصول/ Shutterstock

يمكن لحاملي جواز السفر المغربي الدخول إلى 31 دولة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة سفر، وهي كالتالي: “إندونيسيا،الإكوادور، البرازيل، الجزائر، السنغال، الغابون، الفلبين، النيجر، بربادوس، بليز، بنين، تركيا، تونس، جزر كوك، دومينيكا،ساحل العاج (كوت ديفوار)، سانت فنسنت والجرينادين، ساو تومي وبرينسيب، سوريا، غامبيا، غرينادا، غينيا، فانواتو،كوريا الجنوبية، وبالتالي فإن المواطن المغربي لا يحتاج إلى فيزا كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى كل من ماكاو ، مالي، ماليزيا، ميكرونيسيا، نييوي، هايتي وهونغ كونغ”.

دول يمكن الدخول إليها بتأشيرة عند الوصول

يمكن للمغاربة الدخول إلى 30 دولة دون تأشيرة، لكن يُطلب منهم استخراج التأشيرة عند الوصول إليها، هذه العملية بسيطة ولا تتجاوز مدتها عدة دقائق، الهدف من ورائها معرفة المدة الزمنية التي سيجلس فيها السائح بداخل هذه الدولة، بالإضافة إلى الإدلاء ببعض المعلومات البسيطة التي قد تختلف من شخص إلى آخر.

يمكن الدخول بتأشيرة عند الوصول إلى البلدان التالية: “لبنان، بوليفيا، كمبوديا، كومورو، الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، المالديف، جزر مارشال، موريتيوس، أنغولا، غينيا بيساو، موريتانيا، تيمور الشرقية، توغو، توفالو، أوغندا، إيران، الأردن، كينيا، لاوس، طاجيكستان، تنزانيا، موزمبيق، الصومال، السودان، نيبال، نيكاراغوا، باولو، رواندا “يمكن أيضاً استخراج الفيزا الإلكترونية من المغرب وفي الأخير ساموا”.

دول يمكن الدخول إليها بالفيزا الإلكترونية

هناك دول تطلب من حاملي جواز السفر المغربي استخراج الفيزا الإلكترونية التي تُعرف بـ eVisa من الإنترنت فقط. تُعد عملية استخراج هذه الفيزا بسيطة للغاية، حيث يكفي أن يقوم الشخص بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بمنح التأشيرات الإلكترونية للدولة التي يرغب في زيارتها، ثم بعد ذلك يقوم بتقديم رقم جواز سفره وصور للهوية وبعض المعلومات الشخصية الأخرى.

هناك 10 دول تطلب من المغاربة الحصول المسبق على التأشيرة الإلكترونية قبل السفر إليها، وهي كالتالي:”بورما، قطر، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أذربيجان، كوبا، السيشل، سريلانكا،مملكة ليسوتو”.

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