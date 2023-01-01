إسبانيول يفرض التعادل على مستضيفه برشلونة

هبة بريس _ وكالات

فرض فريق إسبانيول نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على مستضيفه برشلونة في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت لحساب الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ماركوس ألونسو التسجيل لبرشلونة بهدف أحرزه في الدقيقة السابعة، فيما تعادل خوسيلو لإسبانيول من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد الحكم أنطونيو ماثيو لاهوز لكل من جوردي ألبا ظهير برشلونة في الدقيقة 78 وفينيسيوس سوزا لاعب وسط إسبانيول في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف أمام ريال مدريد حامل اللقب. كما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.

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