قمصان رونالدو نفدت في ساعة واحدة بالسعودية.. وهذا ثمنها

2023-01-01 / 09:14
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هبة بريس

كشفت تقارير صحافية سعودية أن جماهير نادي النصر لكرة القدم اقتنت كافة الكميات المتاحة من قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لكتيبة “العالمي”.

وكانت قمصان رونالدو الجديدة بالشعار الأصفر والأزرق قد وصلت إلى متجر النادي عصر السبت، بكميات تصل إلى 500 قميص مطبوع عليها اسم اللاعب ورقمه، وبيعت بسعر 459 ريالا (قرابة 115 يورو).

وأكدت مصادر لصحيفة “عكاظ” أن حجم الطلب على القميص هائل، لكنهم يعيشون في متجر النصر حالة من الاستعداد والعمل طيلة الوقت لتجهيز وتوفير كميات كبيرة من قمصان كريستيانو رونالدو، التي تلقى طلبا من أنحاء العالم.

وأفادت “عكاظ” بأن إدارة نادي النصر تستعد لتوفير وعرض قميص رونالدو للبيع على الإنترنت عبر المنصة المعتمدة.

يشار إلى أن النصر عرض القميص الذي حمل الرقم 7 للبيع على متجر النادي، ونفدت الكمية بعد ساعة فقط من توفرها

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‫11 تعليقات

  2. رونالدو لم يبقى لاعب ماهر ولم يرغب به في بلاده وهذا ما جعل السعودية تستقبله عندها وتضمه كلاعب كروي عندها هههههههههههه.

  3. قميص بهذا الثمن الأمر واضح كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه السعودية تضم رونالدو من أجل مصلحتها فقط..

  4. اصبحت شخصيته ضعيفة جدا وتراجع لعبه ولم يكن كسابق كان الكل يفتخر به ؛ أما السعودية تريده كتجارة فقط…والفاهم يفهم هههههههههههه.

  5. للأسف الشديد العرب يفتخرون بالاعبين الأجانب على علم نحن العرب لدينا لاعبين في المستوى المطلوب ولديهم مهارتهم كبيرة …

  6. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم الكرة القدم اصبحت صفقات تجارية تباع وتشتري أين هو اللعب بالنزاهة والمصداقية وروح رياضية وقتالية؟؟؟؟؟؟؟

  7. لماذا هذه المبالغ اثمنة قميص رونالدو لا تذهب الى الشعب الفلسطيني والمعانات التي يعيشها هم ماسة إلى هذه المباليغ….

  8. رونالدو كان لاعب كرة قدم ماهر بالانجازات التي حققها في عدة بطولات عالمية ولكن للاسف الشديد لم يمنحه الحظ بفوزه بكأس العالم بقطر ونتمنى له ان يجد حظه في السعودية هههههههههههه.

  9. لماذا السعودية لم تأخذ الزلزولي او أشرف حكيمي اوزياش واخذت رونالدو كلاعب عندها هههههههههههه.

  10. تصرف أموال باهضة في أشياء تافهة لامحل لها من الإعراب والمفيذ يتركونه هههههههههههه وهناك شعوب عربية مهمشة تحتاج هذه الأموال ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  11. اختي كوثر، لايدهب اي لاعب إلى السعودية الا عندما تنتهي مسيرته الكروية، وليس العكس، ومن ثم يجمع أموال البترول والحج الطائلة بعد بضع سنوات من اللعب، اما اذا ذهب لاعب مغربي شاب فهو سبب نهاية حياته الكروية، ونحن مازلنا نريد من شبابنا المزيد من التألق مع منتخبنا العظيم.

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