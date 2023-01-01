قمصان رونالدو نفدت في ساعة واحدة بالسعودية.. وهذا ثمنها

هبة بريس

كشفت تقارير صحافية سعودية أن جماهير نادي النصر لكرة القدم اقتنت كافة الكميات المتاحة من قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لكتيبة “العالمي”.

وكانت قمصان رونالدو الجديدة بالشعار الأصفر والأزرق قد وصلت إلى متجر النادي عصر السبت، بكميات تصل إلى 500 قميص مطبوع عليها اسم اللاعب ورقمه، وبيعت بسعر 459 ريالا (قرابة 115 يورو).

وأكدت مصادر لصحيفة “عكاظ” أن حجم الطلب على القميص هائل، لكنهم يعيشون في متجر النصر حالة من الاستعداد والعمل طيلة الوقت لتجهيز وتوفير كميات كبيرة من قمصان كريستيانو رونالدو، التي تلقى طلبا من أنحاء العالم.

وأفادت “عكاظ” بأن إدارة نادي النصر تستعد لتوفير وعرض قميص رونالدو للبيع على الإنترنت عبر المنصة المعتمدة.

يشار إلى أن النصر عرض القميص الذي حمل الرقم 7 للبيع على متجر النادي، ونفدت الكمية بعد ساعة فقط من توفرها

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