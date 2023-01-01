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طقس الأحد ..الاجواء باردة بكل ربوع المملكة

2023-01-01 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تكون الأجواء باردة نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق كل من الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي.

وستتشكل كتل ضبابية بالواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية الشمالية، مع مرور سحب كثيفة نوعا ما بالأطلس والنواحي الشرقية للمملكة، فضلا عن تناثر الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و05 درجات بالأطلس، وما بين 00 و07 درجات بالريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و16 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبالسواحل. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وسيصبح محليا هائجا إلى قليل الهيجان خلال الليل شمال كاب سيم، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي

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‫11 تعليقات

  2. اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات انزل علينا رحمتك واحي بلدك الميت..

  5. الاحتباس الحراري والغازات السامة سبب من اسباب قلة التساقطات المطرية..

  6. جفاف الانهار والابار والفرشات المائية وتراجع مستوى السدود يهدد القطاع المائي في المغرب..

  9. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  11. رونالدو يستحق كل التقدير ويشرفنا كثيرا ان يلعب في د ولة مسلمة مثل منيع الإسلام الدولة الشقيقة التي تستحق ان يلعب لديها هذا النحم الكبير وهو قريب من الإسلام ان وجد من يساعده على ذلك ان شاء الله

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