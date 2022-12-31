استنفار أمني بولاية أمن فاس لتأمين احتفالات رأس السنة .

ع .محياوي – هبة بريس

حالة استنفار تلك التي عاشتها ولاية أمن فاس لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، تحت إشراف الوالي “محمد أوعلا أوحتيت ” حيث أعلنت حالة تأهب من قبل مختلف المصالح الأمنية، ومنها أساسا فرقة الشرطة القضائية، وهيئة الأمن الحضري ، وعناصر التدخل السريع .

كما تم تعزيز هذا الحضور الأمني بفرقة الدارجين والكلاب المدربة في هذه العملية، وذلك إلى جانب عدد من التجهيزات الأمنية الكبيرة لتأمين احتفالات “البوناني “.

بالإضافة إلى هذا جرى تثبيت عدد من السدود القضائية في مختلف مداخل المدينة. وقد تم تعزيز الساحات العمومية والشوارع الرئيسية بحضور أمني مكثف، كما هو الشأن للشرطة السياحية المتواجدة قرب عدد من الوحدات السياحية بما فيها المدينة العتيقة ووسط المدينة .

ويهدف تواجد هذه العناصر الأمنية أساسا التجاوب مع نداءات المواطنين عبر قاعدة القيادة والتنسيق، التي رأت النور خلال هذه السنة، وأكدت على أهمية التدخل الأمني الفعال والصارم في الإطار القانوني.

وتندرج هذه الترتيبات الأمنية تنفيذا لتعليمات وخطة المدير العام للأمن المتعلقة بأمن وسلامة المواطنين خلال هذه الليلة السعيدة.

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