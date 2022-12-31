الرئيس الصيني: دخلنا مرحلة جديدة من الإجراءات للسيطرة على فيروس كورونا
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا دخلت “مرحلة جديدة” في الوقت الراهن.
وأضاف “شي” خلال كلمة بمناسبة السنة الجديدة 2023، أن ” اقتصاد بلادنا مرن ويمتلك إمكانات كبيرة ومليء بالحيوية وأسسه الجيدة على المدى الطويل لا تزال ثابتة، و تغلبنا على تحديات غير مسبوقة في عام 2022″.
وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة المعلومات بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى وقتها الفعلي، حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة فى الوقت المناسب، وذلك خلال اجتماعها مع مسؤولين صينيين، لمناقشة الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.
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كوفيد 19,20,21,22,والان النسخة 23 والتضخم والحروب والازمات والتغير المناخي ..الخ وكل سنة تأتي بجديد.كل سنة تأتي إلا السنة بعدها أسوء.حفظنا الله تعالى من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.