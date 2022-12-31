الرئيس الصيني

الرئيس الصيني: دخلنا مرحلة جديدة من الإجراءات للسيطرة على فيروس كورونا

2022-12-31 / 22:46
1
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا دخلت “مرحلة جديدة” في الوقت الراهن.

وأضاف “شي” خلال كلمة بمناسبة السنة الجديدة 2023، أن ” اقتصاد بلادنا مرن ويمتلك إمكانات كبيرة ومليء بالحيوية وأسسه الجيدة على المدى الطويل لا تزال ثابتة، و تغلبنا على تحديات غير مسبوقة في عام 2022″.

وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة المعلومات بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى وقتها الفعلي، حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة فى الوقت المناسب، وذلك خلال اجتماعها مع مسؤولين صينيين، لمناقشة الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

“دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

2023-01-01 / 13:17
Photo of إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية

إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية

2023-01-01 / 12:48
Photo of قت__لى في تدافع ليلة البوناني بأوغندا

قت__لى في تدافع ليلة البوناني بأوغندا

2023-01-01 / 11:02
Photo of على هامش احتجاجات وسط إيران.. مقتل عنصر من قوات الأمن

على هامش احتجاجات وسط إيران.. مقتل عنصر من قوات…

2023-01-01 / 10:24
Photo of العالم يستقبل العام الجديد بالاحتفالات دون قيود الجائحة (شاهد)

العالم يستقبل العام الجديد بالاحتفالات دون قيود الجائحة (شاهد)

2023-01-01 / 10:15
Photo of إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق قارب قبالة سواحل لبنان

إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق قارب قبالة…

2022-12-31 / 20:59
Photo of الجزائر.. مصـ..ـرع 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

الجزائر.. مصـ..ـرع 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

2022-12-31 / 20:38
Photo of كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشمال

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشمال

2022-12-31 / 18:25
Photo of الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

2022-12-31 / 17:22
Photo of فرنسا تفرض اختبار كورونا سلبي على الوافدين من الصين

فرنسا تفرض اختبار كورونا سلبي على الوافدين من الصين

2022-12-31 / 15:42

تعليق واحد

  1. كوفيد 19,20,21,22,والان النسخة 23 والتضخم والحروب والازمات والتغير المناخي ..الخ وكل سنة تأتي بجديد.كل سنة تأتي إلا السنة بعدها أسوء.حفظنا الله تعالى من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق