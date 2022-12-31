الرئيس الصيني

الرئيس الصيني: دخلنا مرحلة جديدة من الإجراءات للسيطرة على فيروس كورونا

2022-12-31 / 22:46
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا دخلت “مرحلة جديدة” في الوقت الراهن.

وأضاف “شي” خلال كلمة بمناسبة السنة الجديدة 2023، أن ” اقتصاد بلادنا مرن ويمتلك إمكانات كبيرة ومليء بالحيوية وأسسه الجيدة على المدى الطويل لا تزال ثابتة، و تغلبنا على تحديات غير مسبوقة في عام 2022″.

وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة المعلومات بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى وقتها الفعلي، حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة فى الوقت المناسب، وذلك خلال اجتماعها مع مسؤولين صينيين، لمناقشة الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق قارب قبالة سواحل لبنان

إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق قارب قبالة…

2022-12-31 / 20:59
Photo of الجزائر.. مصـ..ـرع 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

الجزائر.. مصـ..ـرع 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

2022-12-31 / 20:38
Photo of كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشمال

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشمال

2022-12-31 / 18:25
Photo of الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

2022-12-31 / 17:22
Photo of فرنسا تفرض اختبار كورونا سلبي على الوافدين من الصين

فرنسا تفرض اختبار كورونا سلبي على الوافدين من الصين

2022-12-31 / 15:42
Photo of الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد

الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد

2022-12-31 / 15:15
Photo of وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس 16

وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس 16

2022-12-31 / 11:58
Photo of مصر.. م___قتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في الاسماعيلية

مصر.. م___قتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في…

2022-12-30 / 21:38
Photo of لجنة بالنواب الأمريكي تنشر سجلات ترامب الضريبية عن 6 سنوات

لجنة بالنواب الأمريكي تنشر سجلات ترامب الضريبية عن 6…

2022-12-30 / 20:13
Photo of “الصحة العالمية”: نشعر بالقلق إزاء تطور وضع كوفيد في الصين

“الصحة العالمية”: نشعر بالقلق إزاء تطور وضع كوفيد في…

2022-12-30 / 11:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق