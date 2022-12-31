معاقبة 5 أندية مغربية بسبب الشهب النارية

هبة بريس -

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارا بمعاقبة 5 أندية من الدوري الوطني الاحترافي الأول، بغرامات مالية، بسبب استعمال جماهيرهم للشهب النارية في مبارياتهم الأخيرة برسم الجولة التاسعة من منافسات الدوري.

ويتعلق الأمر بفرق الرجاء الرياضي، المغرب الفاسي، اتحاد طنجة، المغرب التطواني وحسنية أكادير، بسبب استعمال جماهيرهم للشهب النارية في مبارياتهم الأخيرة برسم الجولة التاسعة.

وتم تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي الفاسي ، وفريق المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي لبعض الدقائق فيما تم تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان.

تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير.

تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات ، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير.

تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي التطواني.

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