أكادير : حضور أمني مكثف لتأمين إحتفالات رأس السنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خيمت إجراءات أمنية وصفت ب ” بالمكثفة” بأكادير او بعمالات ومدن جهة سوس ماسة، من أجل تأمين إحتفالات السنة الميلادية 2023.

واعتبارا لكن مدينة أكادير، أحد أهم نقط توافد ساكنة اقاليم ومدن الجهة ، خصوصا اليوم السبت أخر أيام السنة الجارية التي لا تفصلنا عنها سوى ساعتين لاستقبال سنة جديدة .

باشرت عشية اليوم، ولاية الأمن بأكادير، تحت إشراف مباشر لوالي الأمن عدة إجراءات سبقتها إجتماعات بمقر الولاية حضرها جل المسؤولين الامنيين بمختلف رتبهم الوظيفية.

وطبعت الاحتفالات هذه السنة، إجراءات ” مشددة” حيث خصصت ولاية أمن أكادير ومخنلف المفوضيات التابعة لها بجهة سوس ماسة، خطة عمل تتماشى مع هذه المناسبة.

وشددت ولاية الامن على عناصرها بمختلف رتبهم، مراقبة المراكز الحيوية بالمدينة ( فنادق مطاعم .كورنيش المدينة والساحل الشمالي للمدينة) وتأمين جل أحياء المدينة وشوارعها، عبر تشغيل الكاميرات وتحريك كافة الدوريات الراجلة والراكبة واستخدام صقور الدراجات النارية والزيادة في حصيص الشرطة والأمن من مختلف المصالح الأمنية، زيادة على تنصيب عدد من السدود الأمنية بمداخل أكادير ونقطها الاستراتيجية وتشغيل كاميرات الشوارع الكبرى إحتياطيا تحسبا لأي حالة خارجة عن اطار القانون.

وتهدف هذه الإجراءات المشددة إلى التصدي الى كل محاولات او شغب او كل ما يعكر صفوة احتفال المواطنين بنهاية السنة.

وطيلة عشية اليوم السبت، لم تسجل أي حالة خارج القانون, كما شوهد ازدحام في حركة السير، بسبب كثرة توافد مواطنين من خارج المدينة لإحياء احتفالات رأس السنة.

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