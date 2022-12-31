بني ملال ..سيدة تــ..ـنهي حياتها بالـ..ـقاء نفسها من الطابق الثاني

2022-12-31 / 21:59
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هبة بريس - بني ملال

وضعت سيدة ، اليوم السبت ، حدا لحياتها بالقاء نفسها من الطابق الثاني لمنزل أسرتها الكائن بمنطقة “لعيايطة” بجماعة أولاد أكناو التابعة لنفوذ إقليم بني ملال.

الهالكة في الثلاثينيات من العمر، استغلت تواجدها بمفردها بالمنزل حيث عمدت الى القاء نفسها من الطابق الثاني في ظروف وصفت بالغامضة .

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة من قبل عناصر الدرك الملكي بأولاد أمبارك في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال

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