الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم السبت، واستعدادا لساعة الحسم المتزامنة مع استعدادات أجواء رأس السنة الميلادية، وما تشهده من عربدة وتسكع وفوضى عارمة وسرقات بسبب لجوء البعض إلى احتساء الخمور وتعاطي المخدرات، احتفالا بليلة الــــ”بوناني”، مما يدفع رجال الدرك الملكي والأمن بربوع الوطن إلى قضاء “ليلة بيضاء”، يقتفون فيها آثار المنحرفين والمخمورين من الجنسين معا حتى تمر الليلة بسلام.

النموذج من سطات، حيث كشفت مصادر هبة بريس، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وضعت خطة استباقية لمواجهة أي طارئ من خلال تكثيف دوريات أمنية بمختلف مداخل الاقليم ومخارجه وبالقرب من النقاط الحساسة.

في السياق ذاته، رصدت كاميرا “هبة بريس” عن قرب نقاط مراقبة وتفتيش، خاصة بمنطقة أولاد سعيد، حيث عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد التابع لسرية سطات، ترابط بمختلف المحاور، تفعيلا لمقتضيات المقاربة الأمنية الجديدة الرامية إلى فرض الأمن العام والقضاء على بؤر الجريمة ضمانا لسلامة وأمن المواطنين في سياق الاحتفالات بــــ”رأس السنة الميلادية”.

كاميرا هبة بريس زارت نقطة المراقبة هاته وأعدت الربورطاج التالي:

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