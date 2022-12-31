بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ..الملك محمد السادس يتبادل التهاني مع قادة الدول والحكومات

2022-12-31 / 20:29
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هبة بريس - و م ع

بمناسبة حلول السنة الميلادية 2023، بعث الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها جلالته أطيب التهاني وأصدق المتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة، وبسنة ميلادية جديدة حافلة بالخير والرخاء.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر إلى حدود هذا اليوم بـ:

– صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله؛

– صاحب الجلالة الملك فيليب، صاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، مملكة بلجيكا؛

– فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية؛

– صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي؛

– فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛

– فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية؛

– فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا؛

– فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية؛

– فخامة السيد تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية؛

– فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان؛

– فخامة السيد سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمنستان؛

– فخامة السيدة كاتلان نوفاك، رئيسة جمهورية هنغاريا؛

– فخامة السيد أندري دودا، رئيس جمهورية بولونيا؛

– فخامة السيد ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا؛

– فخامة السيد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا؛

– معالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

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تعليق واحد

  1. و لماذ لا يهنء الشعب المغربي بحلول السنة الجديدة كما يفعل القادة و الملوك و الرؤساء اللذين يحترمون شعوبهم أم أن الشعب المغربي مجرد بخوش

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