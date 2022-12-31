(عاجل) بسبب كورونا ..المغرب يغلق مطاراته في وجه القادمين من الصين
هبة بريس -
قررت السلطات المغربية منعوجميع المسافرين القادمين من الصين أيا كانت جنسيتهم من ولوج التراب الوطني وذلك بعد تسجيل اتفاع كبير في حالات الاصابة بمتحور جديد من كورونا بالصين .
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، ان المملكة المغربية تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية، وعلى ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة.
هذا الإجراء سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 حتى إشعار آخر.
هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبثة بها بقوة.
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تعليق واحد
بل قولو املاءات امريكا بغلق المطارات في وجه الصينيين ، وبما ان حكوماتنا بليذة وجاهلة، فهي تنفذ كل ما يقال لها ، مثل الشيء بالنسبة للبنك الدولي وقراراته في المغرب ( الصحة والتعليم ) وبيع كل ما هو عمومي ،لنصير دولة سهل التحكم بها