وزيران من أصل مغربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

هبة بريس -

بعد اكتمال تشكل معالم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ، وتأديتها لليمين الدستورية ، تبين ورود اسمين لوزيرين من أصول مغربية.

وقالت مصادر اسرائيلية ، ان الحكومة المكونة من 30 وزيرا بينهم خمس نساء , ضمت إلى صفوفها وزيرين ولدا في المغرب، بينما كانت الحكومة السابقة بقيادة نفتالي بينيت تضم أربعة وزراء نت أصول مغربية، ثلاث نساء ولدن في إسرائيل ووزير ولد في مدينة الصويرة المغربية.

ويتعلق الامر ب” أرييه مخلوف درعي”الذي ولد في مدينة مكناس المغربية عام 1959، ويقيم حاليا في القدس حيث اسندت له وزارة الداخلية ، وقد ذكر موقع قناة “i24news” الإسرائيلية، أن الوزير المخضرم درعي “عند بلوغه السن التاسعة قررت عائلته الاستقرار في إسرائيل وهو أكثر الوزراء في الحكومة الجديدة “خبرة”، لافتا أنه يوصف من قبل خصومه السياسيين “بالذكاء والاعتدال نسبيا”.

اما “يعقوب مارغي” فقد اسند له منصب وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، إلى يعقوب مارغي المزداد عام 1960 في المغرب، وبدوره سبق أن تقلد منصب وزارة الشؤون الدينية في الحكومة الثانية والثلاثين، وفق ما أظهرته معطيات “الكنيست”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0