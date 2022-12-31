أبرزها ملحمة الأسود في المونديال وذهبية البقالي.. 8 إنجازات كبيرة حققتها الرياضة المغربية في سنة 2022

عبد العزيز أرجدال : هبة سبور

ساعات قليلة تفصلنا عن توديع سنة 2022 واستقبال السنة الجديدة 2023، حيث سيطوي المغاربة سنة مليئة بالإنجازات لعدد من الرياضات الوطنية.

ويرصد لكم موقع “هبة سبور” من خلال هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها الرياضة المغربية خلال سنة 2022، على أمل أن تتواصل هذه الإنجازات خلال السنة الجديدة وأن تنضاف رياضات أخرى لقائمة الأبطال ورافعي راية المغرب في مختلف المسابقات العالمية.

البداية كانت مع المنتخب الوطني المغربي الذي نجح في كسر عقدة الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حين نجح في التغلب على مالاوي بهدفين لواحد، في ثمن النهائي قبل أن يخسر أمام مصر بهدفين لواحد في دور ربع النهائي.

وحقق أسود الأطلس أول فوز لهم في الأدوار الإقصائية من الكان منذ سنة 2004، لكن رحلتهم توقفت في محطة دور الربع أمام الفراعنة.

منتخب كرة القدم داخل القاعة يتوج بطلا لكأس العرب وكأس القارات

نجح المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة للتتويج بكأس العرب للمنتخبات، بعدما بصم على مسار مميز.

ولعب أسود الفوتسال 6 مباريات في بطولة العرب حقق فيها 6 انتصارات، وقد فاز في النهائي على العراق بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعود منتخب الفوتسال ليتوج بعدها بكأس القارات للمنتخبات.

المنتخب النسوي وصيف لبطل أفريقيا وتأهل تاريخي إلى المونديال

صحوة كبيرة عرفتها كرة القدم النسوية بعدما نجح المنتخب الوطني النسوي في بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في بلادنا شهر يوليوز الماضي، قبل أن يخسر النهائي أمام جنوب أفريقيا بهدفين لواحد،

ونجحت بعدها لبؤات الأطلس في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية.

المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يتأهل إلى كأس العالم ويحقق أول فوز له في المونديال

نجح المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية هذه السنة.

كما حققت فتيات المغرب أول فوز لهن في تاريخ مشاركاتهن في كأس العالم حين حققن فوزا تاريخيا أمام الهند في مرحلة المجموعات.

سفيان البقالي بطل العالم في سباق 3000 متر

واصل العداء المغربي سفيان البقالي تألقه سنة 2022 حين نجح في حصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد بعدها سفيان البقالي ليتوج بالعصبة الماسية في جولتها الختامية التي أقيمت في زيوريخ شهر شتنبر الماضي.

المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف خامس العالم

نجح المنتخب الوطني المغربي لمبتوري الأطراف في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة لأول مرة في تاريخه.

وبصم المنتخب الوطني للمبتورين على مسار مميز في المونديال من خلال احتلال المركز الخامس على الصعيد العالمي.

أسود الأطلس والمركز الرابع في مونديال قطر 2022

مشاركة تاريخية بصم عليها أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022 من خلال احتلال المركز الرابع لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية والأفريقية.

وكسر أسود الأطلس كل الأرقام في مونديال قطر، حين نجحوا في التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ سنة 1986 قبل أن ينجحوا بعدها في بلوغ دور الربع وبعدها المربع الذهبي، قبل أن يتوقف المسار في المركز الرابع بعد الخسارة أمام فرنسا في دور النصف وأمام كرواتيا في مباراة الترتيب.

الوداد ونهضة بركان يسيطران على الألقاب القارية

سيطر فريقي الوداد الرياضي ونهضة بركان على الألقاب القارية، بعدما حقق الأول لقب دوري أبطال أفريقيا وحصد الثاني كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

والتقى الطرفان في مباراة السوبر الأفريقي وهي أول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية في كأس السوبر الأفريقي.

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