استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة ( صور + فيديو)

2022-12-31 / 19:00
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قامت ولاية أمن طنجة بأخذ كل الترتيبات الأمنية من أجل أن تمر احتفالات رأس السنة الميلادية 2023 في جو من الأمن والأمان.

وشدد والي أمن طنجة “عبد الكبير فرح ” خلال تصريح صحفي، اليوم السبت، في مقر مجموعة التدخل السريع في طريق تطوان ، أن الولاية اتخذت إجراءات إضافية، هذه الليلة، حتى تمر الاحتفالات، في جو يملؤه النظام، والأمن العام .


وأضاف والي أمن طنجة في التصريح ذاته أن قد تم الرفع من درجة الجاهزية واليقظة لدى العناصر الأمنية من أجل توفير التدخل في الوقت المناسب ،لافتا الى ان رجال الأمن سيعملون على تأمين جميع المرافق السياحية بما في ذلك، العلب الليلية، والفنادق، والمطاعم، وكذا الساحات العمومية التي يلجأ إليها المواطنون، من أجل أن يسود الأمن، والطمأنينة، مستدركا أنه بالمقابل سيتصدون لكل ما من شأنه أن يمس بالنظام، والأمن العام.

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‫9 تعليقات

  6. رائحة الخميرة ستكون عاطية هذه الليلة يا حمادي
    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا ويا ربي عافي كل مبتلى 🤲

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