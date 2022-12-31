كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشمال

2022-12-31 / 18:25
8
هبة بريس - وكالات

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم السبت 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).

وقد أشار خفر السواحل الياباني إلى سقوط صاروخ يعتقد أنه كوري شمالي في المياه الإقليمية اليابانية، يأتي هذا في ختام عام شهد سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة متوسطة المدى أطلقت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) من إقليم هاوان جي إلى الجنوب من العاصمة بيونغ يانغ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق قارب قبالة سواحل لبنان

إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق قارب قبالة…

2022-12-31 / 20:59
Photo of الجزائر.. مصـ..ـرع 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

الجزائر.. مصـ..ـرع 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

2022-12-31 / 20:38
Photo of الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

2022-12-31 / 17:22
Photo of فرنسا تفرض اختبار كورونا سلبي على الوافدين من الصين

فرنسا تفرض اختبار كورونا سلبي على الوافدين من الصين

2022-12-31 / 15:42
Photo of الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد

الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد

2022-12-31 / 15:15
Photo of وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس 16

وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس 16

2022-12-31 / 11:58
Photo of مصر.. م___قتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في الاسماعيلية

مصر.. م___قتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في…

2022-12-30 / 21:38
Photo of لجنة بالنواب الأمريكي تنشر سجلات ترامب الضريبية عن 6 سنوات

لجنة بالنواب الأمريكي تنشر سجلات ترامب الضريبية عن 6…

2022-12-30 / 20:13
Photo of “الصحة العالمية”: نشعر بالقلق إزاء تطور وضع كوفيد في الصين

“الصحة العالمية”: نشعر بالقلق إزاء تطور وضع كوفيد في…

2022-12-30 / 11:12
Photo of رئيس البرازيل يعلن حدادا رسميا على بيليه ثلاثة أيام

رئيس البرازيل يعلن حدادا رسميا على بيليه ثلاثة أيام

2022-12-30 / 09:47

‫8 تعليقات

  4. العالم يحتفل باطلاق الالعاب النارية
    وكوريا باطلاق الصورايخ
    كل واحد بعيد على طريقتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق