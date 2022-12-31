كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشمال

هبة بريس - وكالات

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم السبت 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).

وقد أشار خفر السواحل الياباني إلى سقوط صاروخ يعتقد أنه كوري شمالي في المياه الإقليمية اليابانية، يأتي هذا في ختام عام شهد سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة متوسطة المدى أطلقت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) من إقليم هاوان جي إلى الجنوب من العاصمة بيونغ يانغ.

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