من جديد..حسام حبيب يفند إشاعة تعنيفه لشيرين ببيروت

2022-12-31 / 17:11
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نجلاء مزيان

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، خبر جديد يفيد أن خلاف كبير نشب بين الفنانين حسام حبيب و شرين عبد الوهاب خلال تواجدهما ببيروت.

و أضافوا أن الخلاف وقع مساء أمس في أحد الملاهي الليلية بلبنان، وتطور إلى مشاجرة بالأيدي، الأمر الذي عجل بتدخل الأمن.

و في هذا الصدد صرح حسام حبيب ل”إيتي بالعربي” قائلا: “الخبر مش صح وكدب طبعا، احنا في أحسن حال، وبنحضر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء.. منهم لله.. ناس مريضة”.

و من جانب آخر، ظهرت شرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب و مجموعة من أصدقائها رفقة النجم اللبناني فضل شاكر ببيته بمُخيم عين الحلوة في صيدا.

و عقب أغنية “العام الجديد” التي جمعتهما قبل 10 سنوات، يتجدد اللقاء بين فضل و شرين، وذلك من أجل التحضير ل”ديو” جديد سيجمعهما بالمستقبل القريب.

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