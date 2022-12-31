من جديد..حسام حبيب يفند إشاعة تعنيفه لشيرين ببيروت

نجلاء مزيان

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، خبر جديد يفيد أن خلاف كبير نشب بين الفنانين حسام حبيب و شرين عبد الوهاب خلال تواجدهما ببيروت.

و أضافوا أن الخلاف وقع مساء أمس في أحد الملاهي الليلية بلبنان، وتطور إلى مشاجرة بالأيدي، الأمر الذي عجل بتدخل الأمن.

و في هذا الصدد صرح حسام حبيب ل”إيتي بالعربي” قائلا: “الخبر مش صح وكدب طبعا، احنا في أحسن حال، وبنحضر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء.. منهم لله.. ناس مريضة”.

و من جانب آخر، ظهرت شرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب و مجموعة من أصدقائها رفقة النجم اللبناني فضل شاكر ببيته بمُخيم عين الحلوة في صيدا.

و عقب أغنية “العام الجديد” التي جمعتهما قبل 10 سنوات، يتجدد اللقاء بين فضل و شرين، وذلك من أجل التحضير ل”ديو” جديد سيجمعهما بالمستقبل القريب.

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