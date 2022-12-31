بنك المغرب: ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,63 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر 2022.

وأشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 دجنبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 109 مليار درهم، من بينها 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يعادل 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب العروض بتاريخ 28 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 دجنبر)، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية في نسبة 18 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الشروبات بنسبة 11 في المئة، والكهرباء بنسبة 8,8 في المئة، والبنوك بنسبة 1,4 في المائة، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3 في المائة، والاتصالات بنسبة 2,1 في المائة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 8,8 مليار، منها 5,1 مليار سجلت على مستوى سوق الكتل. أما على مستوى سوق الأسهم المركزية، فإن متوسط الحجم اليومي بلغ 729,5 مليون درهم مقابل 67,9 مليون درهم المسجلة قبل أسبوع.

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