بسبب احتفاله بهدف فرنسا.. مغاربة يحرجون جمال دبوز من جديد

2022-12-31 / 14:45
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نجلاء مزيان

تعرض الفنان الكوميدي جمال دبوز لموقف محرج أثناء تواجده بأحد الحفلات بمدينة مراكش، وذلك على خلفية إحتفاله بهدف المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي خلال مباراة النصف النهائي بمونديال قطر.

و تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مقاطع فيديوهات توثق غضب الحاضرين من الفنان الكوميدي و تعبيرهم عن ذلك عبر هتافات غير لائقة.

واستنكر العديد من النجوم المغاربة في وقت سابق، تصريح الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية حول تشجيعه للمغرب و فرنسا معا في آن واحد، و كذا ارتدائه لقميص جهة منه تشمل المنتخب المغربي و الجهة الثانية لنظيره الفرنسي.

و ما زاد من غضبهم، ظهوره في مقطع فيديو يوثق احتفاله بالهدف الأول لفائدة فرنسا على المنتخب المغربي أمام حسرة الجماهير المغربية المتواجدة على ملعب البيت.

و في هذا الصدد، علق الإعلامي المغربي رشيد العلالي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”ما كاينش شي حاجة سميتها نص مغربي، يا إما مغربي يا إما ماشي مغربي والتوني ديال لبلاد ما كيتقسمش و ما كيتشركش.. دبزتيها فهادي”.

و بدوره علق الممثل المغربي محمد الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي:”فرحة جمال الدبوز بفوز الفريق الفرنسي، من حقك تفرح بأي بلد بغيتي غير هو ماتبقاش تجي ضحك وتمثل علينا ف مهرجان مراكش للضحك وتعطينا دروس فالوطنية”.

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تعليق واحد

  1. هذا عبارة عن نكرة وتجري في دمه الخيانة وقادر ان يبيع شرفه وبلده مقابل ان ترضى عنه امه فرنسا

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